Mitten im Osterstau: Aktivisten kleben vor Gotthard-Tunnel

Es sei eine "sehr emotionale Situation" gewesen, schreiben die Klimaaktivisten auf Twitter nach ihrer Aktion auf der A2 in der Schweiz. Wahrscheinlich für sie und für die Autofahrer, die durch den Klebeprotest zu Beginn des Osterwochenendes am Freitag noch länger im Stau stehen mussten.

Denn zwischenzeitlich blockierten die Aktivisten der Gruppe "Renovate Switzerland" den Gotthard-Tunnel, der längste Straßentunnel in den Alpen. Die Beteiligten besetzten den nördlichen Eingang, wodurch sie den eh schon langen Rückstau von etwa 15 Kilometer noch einmal verschärften. Die Gruppe soll zu Fuß über eine Autobahnausfahrt auf die Fahrbahn gelangt sein.

Polizei kann Aktivsten nach halber Stunde entfernen

Die Polizei sperrte den Tunnel vorübergehend. Rund eine halben Stunde nach Beginn der Aktion, gegen 10.30 Uhr habe die Polizei die Aktivisten entfernen können, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Durch die Protestaktion wuchs der Stau vor dem Gotthard-Tunnel laut dem Schweizer Automobilclub Touring Club Schweiz auf 19 Kilometer an. Autofahrer mussten demnach mehr als drei Stunden vor dem Tunnel auf die Durchfahrt warten. Einige von ihnen reagierten aggressiv, wie auch auf Bildern zu sehen ist. Jemand trat ein hochgehaltenes Banner der Gruppe weg. Nach Polizeiangaben kam es zu einem Handgemenge zwischen aufgebrachten Autofahrern und den sechs Menschen, die auf der Straße klebten.

Beteiligte von "Renovate Switzerland" vorübergehend festgenommen

Laut Polizei wurden die Aktivisten vorübergehend festgenommen und angezeigt. Sie seien im Alter zwischen 19 und 60 Jahren gewesen, teilte die Aktivistengruppe mit. Am Nachmittag hieß es auf Twitter, alle seien wieder auf freiem Fuß. Ihre Aktionen seien "ein Appell an alle Menschen, aktiv zu werden und gemeinsam Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu fordern", so "Renovate Switzerland".