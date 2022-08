Militärökonom: "Der Krieg verändert sich jetzt fundamental"

Strategische Wirkung: Russische Truppen westlich des Dnepr isoliert

Warum die Ukraine sich nicht zu Anschlägen auf die Munitionslager bekennt, kann Keupp nicht definitiv sagen. Aber es mache Sinn für die Ukraine, das bewusst im Unklaren zu lassen, weil sich der Gegner so nicht auf mögliche weitere Stöße vorbereiten könne. "Aber die entscheidende Wirkung ist einfach, dass sie sämtliche logistischen Linien von der Krim in die südliche Ukraine, insbesondere in den Raum Cherson, damit unterbunden und damit alle russischen Truppen, die derzeit westlich des Dnepr stehen, isoliert haben", stellt der Militärökonom fest.

Falls bewusstes Kalkül, dann "nuklearer Staatsterrorismus"

Ein weiterer Kriegsschauplatz ist die Gegend um das Atomkraft Saporischschja, das immer wieder unter Beschuss steht. Für die Analyse der Lage dort beschreibt Keupp: Das Atomkraftwerk liege in der russisch-besetzen Industriesiedlung Enerhodar südlich des Dnepr. Nördlich des Dnepr befinde sich die ukrainisch kontrollierte Stadt Nikopol. Die Russen würden nun von Enerhodar aus die Stadt Nikopol beschießen. Die Ukrainer könnten nicht zurückschießen, weil sie eben gegenüber das Atomkraftwerk haben, erläutert Keupp.

"Wenn das tatsächlich ein bewusstes russisches Kalkül ist, dann steht Russland mittlerweile auf einer Stufe mit Libyen oder mit Nordkorea", sagt der Militärökonom im Gespräch mit der Bayern 2-radioWelt. "Dann ist das nuklearer Staatsterrorismus." Die Haager Landkriegsordnung verbiete ausdrücklich die Beschädigung oder die Inkaufnahme von der Zerstörung ziviler Infrastruktur.

AKW Saporischschja: Andere Lage als bei Tschernobyl

Auf der anderen Seite müsse man sehen, dass die Medien dabei seien, "Ängste der Bevölkerung aufzubauschen". Von sechs Reaktoren seien noch zwei am Netz. "Und angenommen, die äußere Hülle dieser Reaktoren, also die Ummantelung würde tatsächlich beschossen, dann würde der Erschütterungssensor diese Reaktoren abschalten", sagt Keupp.

Man dürfe sich das nicht wie bei Tschernobyl vorstellen, dass ein Reaktor in die Luft fliegt. "Das Problem ist mehr das Depot mit den ausgebrannten Brennstäben beziehungsweise die Kühlanlagen, wenn das beschossen oder beschädigt würde, dann müsste man im Reaktor kontrolliert herunterfahren", meint Keupp. Die Frage sei, ob die Russen, die das Atomkraftwerk besetzt halten, dann dazu in der Lage oder überhaupt bereit dazu sein. Seiner Ansicht nach gibt es zwei Möglichkeiten zur Kontrolle der Lage: In das Atomkraftwerk mit militärischen Spezialkräften reingehen oder eine völkerrechtliche Lösung suchen, was momentan versucht werde.