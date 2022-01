Mehrere Verletzte bei Amoklauf in Heidelberg - Angreifer tot

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität hat nach Angaben der Polizei ein Amokläufer vier Menschen angeschossen und zum Teil schwer verletzt.

Attacke während der Vorlesung

Der Mann habe am Montagmittag mit einem Gewehr während einer Vorlesung in einem Hörsaal der medizinischen Fakultät das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Täter in den Außenbereich geflüchtet, inzwischen sei der Angreifer tot.

Täter soll sich selbst getötet haben

In Sicherheitskreisen hieß es, der Täter habe sich selbst getötet. Dies wurde aber offiziell noch nicht bestätigt. Nach dpa-Informationen soll der Amokläufer selbst Student gewesen sein.

Offenbar keine politischen oder religiösen Motive

Die Polizei will am Abend über den Sachstand informieren. Aus Sicherheitskreisen verlautete aber bereits, der Mann habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt. Er hatte demnach mehrere Langwaffen, also Gewehre, bei sich.

Keine Gefahrenlage mehr

Die Polizei gab auch bekannt, man gehe "nicht von weiteren Tätern aus", es handele sich um einen Einzeltäter. "Derzeit ist keine Gefahrenlage mehr gegeben", hieß es zuletzt.