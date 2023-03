Mehr Blüten im Umlauf: Wie man sich vor Falschgeld schützen kann

Die Deutschen mögen Ihr Bargeld – durch die Corona-Pandemie ist der Anteil an Barzahlungen zwar zurückgegangen, mehr als die Hälfte der Bürger bezahlt aber weiterhin am liebsten Cash. Das zeigt eine Studie der Bundesbank, die zuletzt für das Jahr 2021 erhoben wurde. Geldfälscher scheinen da einen Markt für ihre Blüten zu sehen. Vergangenes Jahr wurde gut 5 Prozent mehr Falschgeld sichergestellt, als im Vorjahr.

Deutlich mehr falsche 100 und 200 Euro Scheine

Vor allem mit großen Scheinen wurde 2022 großer Schaden angerichtet: Da mit diesen gefälschten Banknoten häufig hochwertige Güter bezahlt wurden, belief sich der Schaden laut Bundesbank auf 2,7 Millionen Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von mehr als 40 Prozent. "Insgesamt bleibt das Falschgeldaufkommen jedoch weiter sehr niedrig: Rein rechnerisch entfielen 2022 nur fünf falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner", schreibt die Bundesbank in ihrer Mitteilung. Am beliebtesten für Fälscher waren demnach auch die meistfrequentierten Scheine: Von den sichergestellten Banknoten waren 28 Prozent 20 Euro Scheine, 41 Prozent entfielen auf die 50 Euro Banknote.

Auch Münzen werden nachgemacht, vor allem Zwei-Euro-Stücke

Am häufigsten wird offenbar die Zwei-Euro-Münze gefälscht. Mit rund 68.000 Stück hatten sie einen Anteil von 92 Prozent an den sichergestellten Exemplaren. Auf die Ein-Euro-Münze entfielen sieben Prozent. "Darunter rentiert es sich einfach nicht", sagt Ludwig Waldinger vom Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA), im Bezug auf die Herstellung des Falschgeldes. Solche Geldstücke zu erkennen ist gar nicht so leicht und die Sicherheitsmerkmale der Münzen sind nicht allen bekannt. Die Zwei-Euro-Münze habe einen Prägestreifen am Rand, erklärt Waldinger. "In den deutschen Münzen steht zum Beispiel 'Einigkeit und Recht und Freiheit' (...) und ein weiteres Merkmal ist, diese Münzen sind leicht magnetisch", so der Falschgeld-Fachmann."