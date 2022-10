Medientage im Schatten von Krieg und Krisen

Schon vor Beginn der Medientage hatte sich BR-Intendantin Katja Wildermuth zu Wort gemeldet. Für den BR gab sie die neue Maxime aus: "Weniger ist mehr". Für die ARD fordert sie mehr Zusammenarbeit nach dem Motto "Einer für alle". So sollen Doppelstrukturen abgebaut und Synergien besser genutzt werden.

Wird ProSiebenSAT.1 italienisch?

Das Thema Reformbedarf beim ÖRR beschäftigt nicht nur die Politik und die Öffentlich-Rechtlichen. Auch die Privaten Sender treibt es um. Der Chef von ProSieben.SAT1 Wolfgang Link gab zu bedenken:

"Wir dürfen wir eins nicht vergessen, eine angemessene Reform ist im ureigenen Interesse der ÖRR selbst. Denn wenn die Finanzierungsgrundlagen unseres dualen Systems in die Schieflage geraten, dann geht das immer zu Lasten der Meinungsvielfalt. Der ÖRR ist wertvoll - und lassen sie mich das als Vertreter des privaten Rundfunks so klar und deutlich sagen: unverzichtbar." Wolfgang Link, Chef von ProSieben.SAT1

Die Rolle der Medien im Krieg gegen die Ukraine

Auch der Krieg in der Ukraine ist für die Medien eine große Herausforderung. Vor allem für die Reporterinnen und Reporter, die vor Ort ihr Leben riskieren, wenn sie berichten. Dafür zollten ihnen sowohl Ministerpräsident Söder als auch der Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, ihren Respekt. Klitschko wünschte sich keine Ermüdung, sondern anhaltende Berichterstattung über den Krieg und seine Folgen für die Menschen.

Auch wenn die Gesellschaft schon kriegsmüde sei, so Klitschko, sei die Aufmerksamkeit für sein Land wichtig. Egal ob in den linearen Medien oder auf den sozialen Kanälen. Am Ende gehe es um die Demokratie, die im Moment sehr zerbrechlich sei.