Neuer trägt Regenbogen-Kapitänsbinde - Auch gegen Ungarn?

Trägt Neuer die Regenbogen-Binde gegen Ungarn?

Einige Twitter-User forderten, dass Neuer auch beim nächsten EM-Spiel am Samstag gegen Ungarn die Regenbogen-Kapitänsbinde trägt. Das Land steht international in der Kritik, weil es Homosexuelle und Transsexuelle kriminalisiert.

Erst kürzlich hat die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban ein Gesetz beschlossen, das Kritiker als homophob und menschenverachtend verurteilen. Durch das Gesetz ist es etwa verboten, unter 18-Jährigen Inhalte zugänglich zu machen, die Homosexualität, Transsexualität oder Geschlechtsumwandlungen in positivem Licht darstellen.

Am Montagabend demonstrierten Tausende vor dem Parlament in Budapest gegen das Vorhaben - am Mittwoch wurde es dessen ungeachtet vom Parlament beschlossen. Die EU droht mit einer Kürzung der Zahlungen an Ungarn.