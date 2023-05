Lufthansa sucht neue Mitarbeiter - auch in München

Die Lufthansa scheint dem Personalmangel den Kampf anzusagen: Der Konzern hat eine neue Rekrutierungskampagne gestartet. Bis Jahresende will er 8.000 offene Stellen besetzen, vor allem in Deutschland, Österreich, Belgien und der Schweiz.

Die Lufthansa suche vor allem neue Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main, München, Zürich, Wien und Brüssel, teilte die Fluggesellschaft mit. Auch an Standorten der Tochter Eurowings und bei Lufthansa Technik in Hamburg werden demnach neue Leute gesucht.

20.000 Neueinstellungen - Doch nur zum Teil neue Arbeitsplätze

Konkret geht es etwa um Piloten und Pilotinnen, Techniker und Technikerinnen oder Juristen und Juristinnen. Auch IT-Fachleute sind gefragt, wie der Konzern mitteilte. In diesem Jahr habe man bereits 6.000 neue Leute eingestellt. In der Mehrheit gehe es um zusätzliche Stellen, erklärte ein Sprecher. Ein anderer Teil sei "der Ersatz von Mitarbeitern, die uns verlassen haben". Wie viele bisherige Lufthanseaten das Unternehmen verlassen, blieb offen. Laut Ankündigung vom November 2022 plant der Konzern rund 20.000 Neueinstellungen in Europa.

Das Unternehmen hatte im Laufe der Corona-Krise global fast 40.000 Jobs abgebaut und zuletzt wieder neue Stellen geschaffen, um den anziehenden Luftverkehr zu bewältigen. Ende März waren laut Geschäftsbericht rund 112.400 Menschen bei einer der Lufthansa-Gesellschaften beschäftigt.

2023 wieder Flughafen-Chaos wegen Personalmangel?

Im vergangenen Jahr hatte es infolge von Personalmangel teils lange Wartezeiten und großes Chaos beim Boarding an Flughäfen gegeben. Auch in diesem Sommer könnte es solche Szenen geben: Große Fluggesellschaften haben ihre Flugpläne schon im März massiv eingeschränkt. Nicht nur die Lufthansa cancelt wohl mehr als 30.000 Flüge im Sommer. Konkurrenten wie American Airlines mussten ihre Flugpläne ebenfalls enorm ausdünnen.

Neben den Airlines kämpfen auch die Flughäfen mit Personalmangel. Bereiche wie die Sicherheitskontrollen oder die Gepäckabfertigung sind noch zu dünn besetzt für das steigende Flugaufkommen nach der Corona-Pandemie. Wie es in diesem Sommer an den Flughäfen aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Mit Informationen von dpa und AFP