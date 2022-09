London: Russland etabliert neue Verteidigungslinie in Ukraine

Militärexperte Carlo Masala hatte in einem BR24-Interview die Frage aufgeworfen: "Kriegen die Russen ihre neuen Verteidigungslinien stabilisiert?" Hintergrund war die Gegenoffensive der Ukraine, die zu Geländegewinnen für Kiews Truppen führte. Nun sehen westliche Vertreter und Analysten Anzeichen für den Aufbau einer neuen russischen Verteidigungslinie im Nordosten der Ukraine. Bei der Gegenoffensive hatte die Ukraine große Gebiete in der Region Charkiw zurückerobert, die an Russland grenzt.

Beobachter: Russland erreichtet neue Verteidigungslinie

Das britische Verteidigungsministerium erklärte am Samstag in seinem geheimdienstlichen Lagebild, die russischen Streitkräfte hätten eine neue Verteidigungslinie zwischen dem Oskil-Fluss und der Stadt Swatowe etabliert, etwa 150 Kilometer südöstlich der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw. Die Offensive des ukrainischen Militärs im Nordosten dauere an.

Moskau sehe den Erhalt der Kontrolle in dieser Zone wahrscheinlich als wichtig an, weil dort eine russische Hauptnachschubroute verlaufe. Es sei wahrscheinlich, dass Russland das Gebiet hartnäckig verteidigen werde - es bleibe aber unklar, ob die Russen dort einem weiteren konzertierten Angriff der Ukraine standhalten könnten. Zudem befinde sich diese Linie an der Grenze zur Donbass-Region Luhansk, deren "Befreiung" Russland zu einem primären Kriegsziel erklärt habe, hieß es. "Jeder substanzielle Verlust von Territorium in Luhansk wird unzweifelhaft Russlands Strategie untergraben."