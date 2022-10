Leck an Öl-Pipeline zwischen Russland und Deutschland

In Polen ist ein Leck an der Pipeline Druschba entdeckt worden, durch die Erdöl aus Russland nach Europa fließt. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern mit. An den Ort des Lecks wurden demnach Einsatzkräfte des Betreibers sowie die Feuerwehr geschickt.

Den Angaben zufolge wurde das Leck am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung gemeldet – rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock entfernt. Das sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. "Die Pumpen wurden sofort abgeschaltet. Der andere Strang der Ölpipeline ist unverändert in Betrieb", heißt es in dem Statement des Betreibers.

Öl-Leck: Unbeabsichtigte Beschädigung als Ursache?

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf offizielle Stellen in Polen, dass das Leck wohl nicht auf Sabotage zurückzuführen sei. Ursache sei wohl eher eine unbeabsichtigte Beschädigung, sagte der für die Infrastruktur zuständige Vertreter Mateusz Berger.

Der staatliche russische Pipeline-Betreiber Transneft erklärte laut der Nachrichtenagentur Interfax, vom polnischen Betreiber über ein Leck informiert worden zu sein. Wie lange eine Reparatur dauere, sei offen. Transneft pumpt nach eigenen Angaben weiterhin Erdöl in Richtung Polen.

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender TVP, die Aktion könne wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Man konzentriere sich darauf, eine erdölbasierte Substanz aus einer Senke in einem Maisfeld abzupumpen. Bislang habe man 400 Kubikmeter Öl abgepumpt, die Durchleitung sei gestoppt und der Druck sinke. Die Feuerwehrleute seien noch dabei, den genauen Ort der Beschädigung zu lokalisieren.

Druschba-Pipeline eine der größten weltweit

Die Pipeline Druschba (übersetzt: Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt in Brandenburg, die das Rohöl zu Kraftstoffen und Heizöl verarbeitet. Die Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine will Deutschland ab Januar kein Erdöl mehr aus Russland kaufen. Derzeit wird bereits die Abhängigkeit von russischem Öl verringert.

Ende September waren an den von Russland nach Deutschland führenden Erdgas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor der dänischen Insel Bornholm vier Lecks entdeckt worden. Die nicht in Betrieb befindlichen Leitungen waren aus technischen Gründen mit Gas gefüllt, das zeitweise in großen Mengen in die Ostsee strömte.

Der Westen wie auch Russland erklärten, dass sie von Sabotage als Ursache der Lecks ausgehen. Einem offiziellen dänisch-schwedischen Bericht zufolge wurden die Lecks durch Explosionen mit enormer Sprengkraft verursacht. Die Bundesanwaltschaft leitete am Montag ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie der verfassungsfeindlichen Sabotage ein.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP