Lauterbachs Krankenhausreform: Revolution oder Ruin?

Der Vorstand der niederbayerischen Kreiskliniken Bogen-Mallersdorf, Robert Betz, ist davon überzeugt: "Wir haben unsere Patienten bis dato bestens behandelt." Doch er befürchtet eine Verschlechterung – für Kliniken und Patienten. Der Grund: die jetzt vom Bundeskabinett beschlossene Krankenhausreform. Im BR24-Interview bezeichnet er die Reform als "Mogelpackung, die als Allheilmittel verkauft wird".

Seinen Kliniken würden dadurch bisher erbrachte Leistungen weggenommen: beispielsweise Herzkatheter. Und: "Wir werden keine Schlaganfälle mehr behandeln dürfen – Herzschrittmacher ist auch ein Thema. Wir gehen davon aus, dass wir im zweistelligen Prozentbereich Fälle verlieren werden."

Krankenhausreform: Weg von Fallpauschalen

Krankenhausreform: andere Finanzierung, mehr Qualität? Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hingegen spricht von einer "Revolution in unserem Krankenhaussektor". Die geplante Reform basiert auf zwei wesentlichen Säulen: Erstens sollen die Krankenhäuser künftig anders finanziert werden. Bisher erhalten Kliniken pro Behandlung Geld: sogenannten Fallpauschalen. Viele Eingriffe – wie Knie- oder Hüftoperationen – würden dadurch vorgenommen, "die gar nicht notwendig sind", meint Lauterbach.

Das soll sich ändern. Künftig soll es daher sogenannte Vorhaltepauschalen geben. Das bedeutet: Wenn Kliniken Personal oder medizinische Geräte bereithalten, bekommen sie dafür Geld. Der Gesundheitsminister ist davon überzeugt: "Dann bestimmt der medizinische Bedarf die Behandlung, nicht die Ökonomie."

Spezialisierung von Kliniken gewollt

Der zweite Punk: Die Qualität der Behandlungen soll verbessert werden. Daher wird künftig nicht mehr jede Behandlung in jeder Klinik möglich sein. Im Kern geht es um die Spezialisierung: Je häufiger spezielle Operationen an einer Klinik durchgeführt werden, desto mehr Routine entsteht und somit auch Qualität. So das Argument von Lauterbach. Dafür sollen strenge Vorgaben gelten: Geld gibt es nur, wenn eine bestimmte Anzahl an Fachärzten vorhanden ist. Erfüllt ein Krankenhaus das nicht, gibt es auch keine Mittel mehr für bestimmte Eingriffe.

Deutschland habe nicht "den medizinischen Bedarf, nicht das ärztliche Personal und auch nicht das pflegerische Personal für 1.700 Krankenhäuser. Wir haben auch nicht die finanziellen Mittel dafür", so Lauterbach. Die Struktur müsse sich ändern, damit Leistung und Qualität zähle.

Kliniklandschaft in Bayern wird sich verändern

Das würde auch Kliniken in Bayern treffen. "Für Herzkatheter muss man fünf Kardiologen in Vollzeit beschäftigen. Die haben wir nicht – in Mallersdorf haben wir zwei", so Vorstand Robert Betz. Durch die Reform könnten sie wohl keine Herzkatheter mehr machen.

Die Krankenhausreform hat zur Folge, dass sich die Kliniklandschaft generell verändert – vor allem im ländlichen Raum. Es geht um Schließungen und Zusammenlegungen. Einige der kleineren Kliniken könnten in Zukunft auch eher als Gesundheitszentren fungieren, in denen Ärzte weniger komplexe Eingriffe vornehmen. Für die Patienten kann das längere Fahrtzeiten für spezielle Operationen bedeuten.

Robert Betz macht sich Sorgen: Ob die Patienten dann überhaupt in den größeren Kliniken alle untergebracht werden können? Ob da das Personal ausreicht? Lauterbach hingegen stützt sich auf Studien und argumentiert: Dadurch verbessert sich die Behandlung für Patienten. In spezialisierten Krankenhäusern mit routiniertem Personal steige die Überlebenswahrscheinlichkeit – beispielsweise, wenn Schlaganfallpatienten behandelt werden. Der SPD-Politiker verspricht, dass die schnelle Erreichbarkeit von Kliniken und die wohnortnahe Grundversorgung weiterhin gesichert bleiben.