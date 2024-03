Vorwahlen als Stimmungstest: Sind die USA wieder Trump-Land?

Nach dem Schließen der ersten Wahllokale an der Ostküste sprach der Datenanbieter Edison Research dem Ex-Präsidenten rasch Virginia und North Carolina zu statt seiner verbliebenen innerparteilichen Rivalin Nikki Haley. Bei den Demokraten lag ebenfalls erwartungsgemäß Amtsinhaber Joe Biden in Führung. Weitere Ergebnisse wurden im Laufe der Nacht auf Mittwoch erwartet, die letzten Wahllokale in Alaska sollten um 6.00 Uhr MEZ schließen. Die endgültigen Ergebnisse aus Kalifornien liegen vermutlich erst in Tagen vor.

Trump und Biden gelten als gesetzt

Beim Super Tuesday finden in 15 der 50 Bundesstaaten Vorwahlen statt. Dabei bestimmen die jeweiligen Parteien ihre Kandidaten für die eigentliche Wahl im November. Als unstrittig gilt, dass sich am Ende Trump bei den Republikanern und Biden bei den Demokraten durchsetzen dürften. Die jeweiligen Kandidaten werden formell auf Parteitagen im Sommer nominiert.

Zentrales Wahlkampfthema: Die Grenzsicherung

Erste Nachwahlbefragungen zeigten, dass für viele Republikaner Trumps Versprechen zur Sicherung der Grenzen eine zentrale Rolle spielt. Der Ex-Präsident hat angekündigt, ein großes Programm zur Ausweisung von Ausländern ohne Aufenthaltsgenehmigung anzustoßen. Jedoch wurde auch deutlich, welche Gefahr ihm durch seine Gerichtsverfahren drohen könnte: 40 Prozent der Teilnehmer an der republikanischen Vorwahl in Virginia sind Edison zufolge der Ansicht, dass Trump bei einem Schuldspruch nicht mehr für das Amt geeignet wäre. In North Carolina waren es 32 Prozent und in Kalifornien 23 Prozent. Trump sieht sich mit mehreren Klagen konfrontiert. Bei allen hat er die Vorwürfe zurückgewiesen und von politisch motivierten Verfahren gesprochen.

Drohender Wählerverlust: Viele neue Sorgen für Biden

Auch für Biden ergaben bereits die frühen Befragungen Anlass zur Sorge. In Kalifornien - mit knapp 40 Millionen Einwohnern etwa halb so groß wie Deutschland - setzte sich Trump gegenüber Haley auch bei Wählern durch, die als "nonwhite" - nicht-weiß - klassifiziert wurden. Davon waren die meisten Hispanics, die größte Minderheit in den USA. Edison zufolge lag Trump hier mit 72 Prozent vorn. Hispanics und andere nicht-weiße Wähler bilden traditionell einen harten Kern der demokratischen Unterstützer. Allerdings hat Trump anderen Umfragen zufolge hier zuletzt Boden gutgemacht, insbesondere bei Arbeitern. Bei der Wahl 2020 hatte Biden Trump bei Hispanics um etwa 20 Prozentpunkte geschlagen.

Déjà vu: Wahl im November dürfte knapp ausgehen

Bei dem Wahlmarathon von Maine bis Alaska kann Trump rein rechnerisch nicht genug Delegiertenstimmen einsammeln, um sicher zum Kandidaten gekürt zu werden. Ein überwältigender Sieg würde es jedoch Haley schwer machen, noch im Rennen zu bleiben. Sollte die ehemalige Gouverneurin dagegen viele Stimmen der Gemäßigten auf sich ziehen, könnte das Ungemach für Trump bedeuten: Bei der Wahl im November wird mit einem sehr knappen Ergebnis gerechnet. Biden wiederum sieht sich Kritik ausgesetzt, er habe sich im Gaza-Krieg zu sehr auf die Seite Israels geschlagen. Ein Teil der US-Wähler zeigt sich unzufrieden mit beiden Bewerbern, schon allein wegen ihres Alters: Trump ist 77 Jahre alt, Biden 81.

Mit Informationen von rtr