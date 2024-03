Nahost-Ticker: Nur noch zwölf Kliniken im Gazastreifen aktiv

02.40 Uhr: UN - Nur noch zwölf Krankenhäuser in Gaza in Betrieb

Zwei Drittel der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen sind nach UN-Angaben nicht länger in Betrieb. Nach der Schließung des Al-Amal-Hospitals im Süden des palästinensischen Gebiets angesichts intensiver Militäreinsätze gebe es noch zwölf aktive Kliniken: Zwei davon sollen "minimal funktionsfähig" und zehn "teils funktionsfähig" sein, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch unter Berufung auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor Reportern in New York mit.