Greta Thunberg bei Protest in London festgenommen

Gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten hat Greta Thunberg in London gegen ein Treffen von Energiemanagern demonstriert. Demonstranten versuchten am Dienstag, den Zugang zu einem Hotel in der Innenstadt zu blockieren, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Fünf Menschen wurden nach Angaben der Londoner Polizei wegen Behinderung des Verkehrs festgenommen. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass auch Thunberg selbst festgenommen wurde.

Thunberg bei Protest gegen Öl- und Gasunternehmen

Die Aktivisten werfen Öl- und Gasunternehmen vor, die Umstellung auf erneuerbare Energien aus eigenem Profitinteresse aufzuschieben. "Sie haben hinausgezögert, abgelenkt und die Ursachen des Klimawandels geleugnet", sagte Thunberg PA zufolge.