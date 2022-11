Klimaaktivisten blockieren Privatjets auf Flughafen Schiphol

Hunderte Klimaaktivisten haben den Amsterdamer Flughafen Schiphol am Samstag teilweise lahmgelegt. Die Aktivisten der Gruppierungen Greenpeace und Extinction Rebellion kletterten über Zäune und Absperrungen auf das Flughafengelände und setzten sich auf ein Vorfeld für Privatjets, deren Verbot sie forderten. Unter Rufen wie "Schluss mit dem Fliegen" und "Schiphol - Umweltverschmutzer" fuhren die Aktivisten auf Fahrrädern über das Vorfeld.

Nur Privatjets betroffen - Linienflüge nicht beeinträchtigt

Linienflüge waren von der Aktion nicht betroffen. Ziel der Aktion sei deutlich zu machen, dass die Treibhausgas-Emissionen durch den Flugverkehr reduziert werden müssten, sagte Greenpeace-Sprecherin Faiza Oulahsen. "Dabei beginnen wir mit denjenigen Flügen, die wir absolut nicht brauchen, wie Privatjets und Kurzstreckenflüge." Auch Anlieger des Airports, die sich gegen Fluglärm wehren, schlossen sich dem Protest im Flughafen an.

Wie Greenpeace mitteilte, hinderten die Demonstranten Privatjets am Start in Schiphol. Mit einer Sitzblockade unter einem Flieger etwa blockierten rund zwei Dutzend Aktivisten einen auf seiner Parkposition stehenden Jet. "Wir fordern weniger Flüge, mehr Züge und ein Verbot von unnötigen Kurzstreckenflügen und Privatjets", sagte Dewi Zloch von Greenpeace in den Niederlanden.

Der neue Flughafenchef Ruud Sondag antwortete auf einen offenen Brief von Greepeace vom Freitag, der Flughafen engagiere sich für emissionsfreie Flughäfen bis 2030 und einen klimaneutralen Luftverkehr bis 2050. Dabei wolle Schiphol eine Führungsrolle einnehmen.

Hunderte Festnahmen

Die Protestaktion fand einen Tag vor der Eröffnung der UN-Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm el-Scheich statt. Der Flugverkehr sei eines der Themen, die dort auf die Tagesordnung gehörten, sagte eine Sprecherin der Aktivistengruppe Extinction Rebellion: "Flugzeuge gehören zu den größten Verschmutzern des Planeten."

Die niederländische Polizei nahm hunderte Aktivisten fest. Teilweise wurden sie zu bereitstehenden Bussen geschleppt, weil sie sich passiv zur Wehr setzten. Dabei wurde nach Angaben der Aktivisten ein Demonstrant verletzt. Die Behörden nähmen den Vorfall "'sehr ernst", sagte ein Polizeisprecher.