Klima und Ackerbau: Haben traditionelle Kulturen eine Zukunft?

Gerade steht hier noch Phacelia, eine Zwischenfrucht, die nach dem Winter stehen gelassen wurde. Jetzt wird sie ersetzt durch Zuchtmaterial, in diesem Fall Gerste. Das Ziel, sagt Peter Doleschel, sei, "dass wir sehen, welche Linien – also Kreuzungsergebnisse – eine höhere Leistung bei Trockenheit haben. Das ist teilweise total eklatant." Diese Linien werden dann weiter in der Züchtung eingesetzt: "Die verwenden wir dann wieder als Kreuzungseltern mit Leistungslinien, also Linien, die eine hohe Ertragsleistung haben, wo wir versuchen, in den Wurzelbereich mehr Effizienz reinzubekommen."

Anpassung durch Züchtung

Wie das aussieht, demonstriert der Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung in einem der Gewächshäuser. 40 bis 80 verschiedene Zuchtlinien sind hier untergebracht, die über ein System aus Förderschienen regelmäßig vollautomatisch bewegt und gegossen werden. Das Besondere, sagt Peter Doleschel, seien die Pflanzgefäße, die an der Seite eine Plexiglasscheibe haben: "Damit kann man auch die Wurzeln sehen, weil die Scheibe schräggestellt ist. Durch das Schräggestellte sieht man auch zuverlässig die Wurzeln an die Scheibe hinwachsen." Und man kann die Pflanzen vergleichen: "Diese zwei Container haben ganz unterschiedliche, dichte Wurzelsysteme, und wir wollen feststellen, ob es wirklich so ist, dass die dichteren Wurzelsysteme auch eine bessere Trockenresistenz bringen.

Kompromiss zwischen Hochleistung und Resistenz

Mit der Züchtung, sagt Peter Doleschel, könne man natürlich kein Wasser machen. Aber man könne im Züchtungsprozess sehr wohl Einfluss darauf nehmen, dass der Spagat gelinge zwischen den Hochleistungskulturen, die wir bisher gewohnt seien und trockenresistenten Kulturen, so wie sie etwa in Österreich und Ungarn angebaut würden. Auch, wenn die nicht die Erträge brächten, die sich derzeit noch bei uns erzielen ließen.