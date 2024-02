"4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan muss ins Gefängnis

Kida Khodr Ramadan hatte vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten zugegeben, sich viermal ohne Fahrerlaubnis sich an das Steuer eines Autos gesetzt zu haben. Öffentliche Verkehrsmittel seien für den Schauspieler ein Problem: "Wenn ich in die U-Bahn steige, kriegt es jeder mit", sagte der Star der Erfolgsserie "4 Blocks".

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis soll Kida Khodr Ramadan nun zehn Monate ins Gefängnis. Dazu kommt eine Führerscheinsperre von einem Jahr. Das Berliner Amtsgericht Tiergarten sah keine Chance auf Bewährung, weil der 47-Jährige bereits einschlägig vorbestraft ist und unter Auflagen stand. "Er kann Versuchungssituationen nicht widerstehen", sagte der Vorsitzende Richter im Urteil.

Ramadan ist mehrfach wegen Verkehrsdelikten aufgefallen

Ramadan war bereits im Jahr 2022 wegen vielfachen Autofahrens ohne Führerschein zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Der Schauspieler wehrt sich dagegen, diese Strafe im Gefängnis absitzen zu müssen. Sein Verteidiger hat einen Strafaufschub und eine nachträgliche Anhörung beantragt. Darüber hat das Amtsgericht aber bislang nicht entschieden.

Auch die neue Verurteilung will Ramadan nicht akzeptieren. "Wir werden in Berufung gehen", kündigte sein Anwalt Kai Walden nach dem Prozess an. Sein Mandant habe in seinem Geständnis "menschlich nachvollziehbare Motive" vorgetragen, so Walden. Vier Fahrten im vergangenen Jahr hatte der 47-Jährige eingeräumt: Er sei zur gestürzten Tochter, zur erkrankten Frau, zu einem kranken Freund und einem Dreh gefahren.

Ramadans Verteidiger hatte eine Bewährungsstrafe beantragt, die Staatsanwaltschaft hatte auf 14 Monate Haft plädiert.

Schauspieler Ramadan: "Bus, Bahn, Tram - funktioniert nicht"

Bekannt wurde Ramadan durch die mehrfach ausgezeichnete Serie "4 Blocks", in der er das Oberhaupt eines kriminellen arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln spielte. "Ich bin nun mal sehr bekannt und berühmt. Es funktioniert nicht - Bus, Bahn, Tram." Inzwischen sei er in einer Therapie und wisse, dass sein Verhalten Konsequenzen habe, sagte Ramadan.

Sollten beide Verurteilungen wegen Fahrens ohne Führerschein rechtskräftig werden, muss der sechsfache Vater möglicherweise für 20 Monate ins Gefängnis.

Mit Informationen von dpa und Ulf Morling, rbb