BR24Live 9.30 Uhr: Spahn und Wieler zur aktuellen Corona-Lage

Die ansteckenderen Corona-Varianten breiten sich in Deutschland schnell aus. Die britische Mutation dürfte bald dominieren. Noch ist offen, was das für die geplanten Lockdown-Lockerungen genau bedeutet. Auf der Bundespressekonferenz geben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert Koch-Institut (RKI) Lothar Wieler ein Update zum Infektionsgeschehen in Deutschland. Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist mit von der Partie.

Corona-Mutationen breiten sich aus

Nach Daten des RKI stieg der Anteil der in Großbritannien entdeckten Mutation binnen zwei Wochen von knapp sechs auf mehr als 22 Prozent. "Wir müssen damit rechnen, dass die Variante bald auch bei uns die dominierende werden könnte", sagte Spahn am Mittwoch. Bei allen Öffnungsschritten aus dem Lockdown sei daher große Vorsicht geboten. Der Anteil der britischen Variante verdoppele sich etwa jede Woche, so Spahn. Die zunächst in Südafrika aufgetretene Mutation habe in Deutschland ferner einen Anteil von 1,5 Prozent erreicht.