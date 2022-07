Bestürzung über tödliches Attentat auf Japans Ex-Regierungschef

Wladimir Putin: "Unersetzlicher Verlust"

Die USA seien "zutiefst besorgt", sagte US-Außenminister Antony Blinken in einer ersten Reaktion am Rande des G20-Treffens in Indonesien. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte den "niederträchtigen" Angriff" auf Abe, während Russland von einem "Akt des Terrorismus" sprach. Kreml-Chef Putin nannte Abes gewaltsamen Tod einen "unersetzlichen Verlust". Auch Südkorea und China verurteilten das Attentat.

Großbritanniens scheidender Premier Boris Johnson teilte via Twitter mit, er sei vollkommen entsetzt und traurig über den "verabscheuungswürdigen Angriff auf Shinzo Abe". Er fügte hinzu: "Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen geliebten Menschen".

Izchak Herzog: "Einer der herausragendsten Führer Japans der Neuzeit"

Israels Präsident Izchak Herzog hat schockiert auf den Tod des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe nach einem Attentat reagiert. "Entsetzt über den abscheulichen Mord an Abe, einem der herausragendsten Führer Japans der Neuzeit", schrieb Herzog am Freitag auf Twitter. Israels Ministerpräsident Jair Lapid würdigte Abe als "Schlüsselarchitekt der modernen israelisch-japanischen Beziehungen" und drückte Abes Familie sowie dem japanischen Volk sein Beileid aus.

Mit Material von AFP und dpa