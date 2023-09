Luftverteidigung made in Franken fürs Baltikum

Historisch - so nannten die lettische Verteidigungsministerin Inara Murniece und ihr estnischer Amtskollege Hanno Pevkur den Kauf des Flugabwehrsystems Iris-T bei einer offiziellen Zeremonie am Sitz der Diehl Defence-Konzernzentrale im mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz.

Über eine Milliarde Euro werden investiert

Für beide Länder ist es die jeweils größte Verteidigungsinvestition in ihrer Geschichte. Insgesamt wollen sie rund eine Milliarde Euro investieren, um, wie es Murniece formulierte, "Sicherheit über den Köpfen" der Bevölkerung herzustellen. Estlands Verteidigungsminister Pevkur nannte den Kauf von Iris-T eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg, die laute, dass man "seinen Himmel beherrschen" müsse.

Auch der Bundesverteidigungsminister war zu der Zeremonie nach Röthenbach gekommen. Dass Estland und Lettland ihre Luftabwehr mit Iris-T ausrüsten, stelle eine Stärkung der europäischen Luftverteidigung dar, betonte Boris Pistorius (SPD).

Was ist Iris-T SLM?

Die Abkürzung steht für "Infra Red Imaging System Tail Surface Launched Medium Range". Iris-T SLM ist ein System der sogenannten bodengestützten Luftverteidigung. Es kann in bis zu 40 Kilometer Entfernung anfliegende Objekte abschießen und ist zur Bekämpfung von Drohnen, Hubschraubern, Flugzeugen, Marschflugkörpern und auch Kurzstreckenraketen geeignet.

Iris-T SLM ist ein Waffensystem in Containerform, kann also leicht transportiert und auf unterschiedliche Fahrzeuge montiert werden. Eine Einheit besteht aus jeweils einer Leitstelle, einem 360 Grad-Radar und mindestens einer mit acht Abfangraketen bestückten Feuereinheit. Iris-T SLM kann in sehr kurzer Abfolge feuern und so verschiedene Ziele gleichzeitig bekämpfen.