Diehl wächst kräftig - auch wegen Waffenlieferungen an Ukraine

Der Umsatz im Teilbereich Rüstung ("Defence") sei von 660 Millionen auf 810 Millionen Euro geklettert, teilte Diehl am Montag mit. Diehl stellt unter anderem das Flugabwehrsystem IRIS-T her, das die Bundesregierung der Ukraine im russischen Angriffskrieg zur Verfügung gestellt hat.

Diehl hatte im Mai bekanntgegeben, die zweite Feuereinheit des Systems an die Ukraine ausgeliefert zu haben. Auch für die Bundeswehr ist die Anschaffung von sechs Feuereinheiten des Systems im Gespräch. Im Bundestag wird dafür die Bereitstellung von rund einer Milliarde Euro diskutiert.

Umsatzsteigerung durch Luftabwehrrakete ISIS-T

Diehl rechnet auch in den kommenden Jahren mit weiteren Umsatzsteigerungen vor allem durch die Abwehrrakete IRIS-T. Dieses Bodenverteidigungssystem ist auch in der Ukraine eingesetzt.

"IRIS-T ist ein reines Verteidigungssystem für Grenzen und für Städte, das jetzt auch sehr nachgefragt ist, weil man sich an der Grenze im Osten der NATO sichern will. Und das ist auch das System, wo die größte Nachfrage ist und das größte Umsatzpotenzial." Klaus Richter, Vorstandssprecher Diehl

Die starke Nachfrage wirke sich auch auf die Mitarbeiterzahl aus. In der nächsten Wachstumswelle werde es weitere signifikante Zuwächse in Nürnberg geben, so Richter.