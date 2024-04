Iran setzt Containerschiff fest – Eskalation mit Israel droht

Deutsche Staatsangehörige zu Iran-Ausreise aufgerufen

Unterdessen erklärte US-Präsident Joe Biden, er erwarte, dass der Iran Israel "eher früher als später" angreifen wird. Er warnte die Islamische Republik vor einem solchen Schritt. "Tut es nicht", sagte er am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. "Wir werden Israel unterstützen. Wir werden helfen, Israel zu verteidigen, und der Iran wird keinen Erfolg haben."

Auch im Auswärtigen Amt in Berlin ist man besorgt. "Die derzeitigen Spannungen in der Region, insbesondere zwischen Israel und Iran, bergen die Gefahr einer plötzlichen Eskalation", hieß es auf der Website des Auswärtigen Amts. Die Sicherheitslage könne sich "schnell und ohne Vorwarnung" verschlechtern. Das Auswärtige Amt forderte deutsche Staatsangehörige dazu auf, den Iran zu verlassen. Nach Angaben der Bundesregierung verließen bereits die Angehörigen deutscher Botschaftsmitarbeiter den Iran. Zudem wurden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der deutschen Botschaften in Teheran und Tel Aviv getroffen. Die "Bild am Sonntag" berichtete, eine dreistellige Anzahl Deutscher habe ihre Kontaktdaten bei der Krisenliste "Elefand" hinterlegt.

Auch andere Länder wie Frankreich haben ihre Staatsbürger vor Reisen in die Region gewarnt. Das Außenministerium in Wien forderte österreichische Staatsangehörige ebenfalls zur Ausreise aus dem Iran auf.

