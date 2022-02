Inzidenz erstmals rückläufig: Höhepunkt der Welle überschritten?

Hospitalisierungsinzidenz in Bayern stabil

Die Zahl der Corona-infizierten Patienten auf allen bayerischen Stationen ist leicht angestiegen: Nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden im Freistaat in den sieben Tagen bis 12. Februar insgesamt 792 hospitalisierte Corona-Fälle gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 763 Fällen. An der Hospitalisierungsinzidenz gibt es teils massive Kritik, da die Werte wegen Meldeverzugs und der Zählweise der Fälle deutlich verzerrt sein können.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bleibt weiterhin stabil: Die Behörden weisen die Hospitalisierungen auch als Inzidenzwert aus - veröffentlicht wird die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Diese Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz lag in Bayern demnach am Samstag bei 6,0 (LGL-Dashboard, Stand: 12. Februar, 08.00 Uhr). Zum Vergleich: Am Freitag lag der Wert bei 6,1.

Das RKI gibt die bundesweite Hospitalisierungsinzidenz am Freitag mit 6,46 an (Donnerstag: 6,23). Darunter können aber auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben.

Krankenhausampel in Bayern wäre weiter auf grün

Die bayerische Krankenhausampel, die im Herbst eingeführt wurde und im November wieder aus der Corona-Verordnung gestrichen wurde, stünde mit den aktuellen Zahlen weiter auf Grün.

Für die Stufe gelb müsste die Zahl der Covid-Intensivpatienten im Freistaat bei 450 oder höher liegen. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen wegen oder mit Covid-19 in ein Krankenhaus aufgenommenen Menschen müsste über dem Schwellenwert 1.200 liegen.