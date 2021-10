Hendrik Wüst soll Laschet in NRW beerben

Der neue starke Mann in der nordrhein-westfälischen CDU soll offenbar Verkehrsminister Hendrik Wüst werden. Schon seit Tagen wird darüber spekuliert, nun wurde aus Kreisen der Fraktionen in der Landesregierung Fraktionen bekannt, dass NRW-Ministerpräsident Laschet Wüst als seinen Nachfolger vorschlagen will.

Wüst soll auch CDU-Landesvorsitz übernehmen

Demnach empfiehlt der CDU-Chef den 46-jährigen Wüst sowohl für das Amt des Ministerpräsidenten als auch für den NRW-Landesvorsitz. Laschet will diesen Vorschlag am Nachmittag dem CDU-Landesvorstand und der Landtagsfraktion unterbreiten, heißt es.

Landtag in Düsseldorf muss Ministerpräsidenten wählen

Die Empfehlung allein reicht nicht, um Hendrik Wüst zum neuen Mann an der Spitze zu machen. Der neue Ministerpräsident muss vom Düsseldorfer Landtag gewählt werden. Über die neue Parteispitze wird ein Landesparteitag am 23. Oktober in Bielefeld entscheiden. Schon im kommenden Jahr entscheiden die Bürgerinnen und Bürger dann über die Zusammensetzung des Parlaments in Düsseldorf. Am 15. Mai 2022 ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Wüst hat Unterstützung seiner Partei

Aus der Partei war in den vergangenen Wochen breite Unterstützung für Wüst gekommen. Sogar der einflussreiche Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, gehört inzwischen zu Wüsts Befürwortern. Wüst solle "der zukünftige Mann der CDU in Nordrhein-Westfalen" werden, sagte Laumann in einem Video-Grußwort bei der Landesdelegiertenkonferenz der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Rheine. Die Posten des CDU-Landesvorsitzenden, des Ministerpräsidenten und des Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl im kommenden Jahr gehörten in eine Hand, sagte Laumann. Er werde sich dafür einsetzen, "dass es so kommt".

Laschet geht "ohne Rückfahrkarte"

CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Laschet hatte eine Rückkehr nach Düsseldorf bereits vor der Bundestagswahl ausgeschlossen. Er gehe "ohne Rückfahrkarte" nach Berlin - auch, wenn er nicht Kanzler werde, sagte Laschet. Als Nummer eins der CDU-Landesliste hat er ein Bundestagsmandat errungen. Laut der Landesverfassung von NRW kann ein Mitglied der Landesregierung nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung sein.