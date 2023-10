Hamburg: Drei Bauarbeiter sterben bei Unfall - mehrere vermisst

In Hamburg sind bei einem Unfall auf einer Baustelle mindestens drei Arbeiter ums Leben gekommen. Aus zunächst unklarer Ursache sei ein Gerüst eingestürzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Montag sagte. Mehrere Menschen wurden nach ersten Informationen offenbar unter dem Gerüst begraben, drei, weitere werden vermisst. Ein lebensgefährlich Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war die Zahl der Toten mit fünf angegeben worden.

Gerüst in Aufzugsschacht stürzte ein

Das Gerüst gehörte dem Sprecher zufolge zu einem rund acht Obergeschosse hohen Aufzugschacht. "Ein Gerüst ist vom 8. Obergeschoss abwärts in einen inliegenden Fahrstuhlschacht bis uns Untergeschoss gestürzt. Hier konnten drei Personen nur noch tot verzeichnet werden. Eine lebensgefährlich verletzte Person ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Feuerwehr ist mit Spezialkräften vor Ort und versucht hier, die Menschenrettung einzuleiten und die ganzen Gerüstteile zu sichern."

Laut einer Reporterin des NDR türmen sich die Trümmerteile aktuell bis ins 2. Obergeschoss. Unter diesen könnten sich noch Vermisste befinden. Wie viele Arbeiter sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf dem Gerüst befanden, ist unklar. Die Feuerwehr war kurz nach 9 Uhr alarmiert worden. 60 Rettungskräfte seien im Einsatz. Auch zahlreiche Notfallseelsorger sind vor Ort.

Unglück auf Großbaustelle in HafenCity

Das Unglück ereignete sich in der Hafencity an der Baustelle für das Überseequartier. Dieses ist Teil der Hamburger Hafencity, die wiederum als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben gilt. Das Projekt direkt an der Elbe wurde Anfang der 1990er Jahre vom damaligen Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) angeschoben und umfasst nach Angaben der HafenCity Hamburg GmbH eine Fläche von rund 157 Hektar.

Auf dem 14 Hektar umfassenden Gelände entstehen Geschäfte, Gastronomie, Entertainment, Büros, ein Kreuzfahrtterminal, ein unterirdischer Busbahnhof, Hotels mit rund 1150 Zimmern sowie mehr als 1000 Wohnungen. Der nördliche Teil ist bereits seit 2019 fertig, im südliche Teil laufen die Arbeiten.

Mit Material von AFP und dpa.