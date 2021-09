Grüne und FDP: Die Selfie-Sondierung

Schwupps, kurz vor Mitternacht viermal dasselbe Selfie posten. Und am nächsten Morgen spricht die ganze Republik davon. Viel cleverer kann man im Zeitalter des Internets als Politiker nicht auf sich aufmerksam machen.

Vier Posts zur gleichen Zeit

Das Selfie ist inzwischen hinlänglich bekannt. Darauf zu sehen sind die Grünen-Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck, zusammen mit FDP-Chef Christian Lindner und FDP-Generalsekretär Volker Wissing, irgendwo zuhause, irgendwie Küchenparty-mäßig. Alle vier posten es zeitgleich auf ihren Instagram-Kanälen. Die Unterschrift: "Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten." Nur Christian Lindner setzt noch ein "CL" dahinter, was ein bisschen an Cristiano Ronaldos "CR7" erinnert.

Ein Novum: Die "Kleinen" sondieren zuerst

Im Vergleich zu Ronaldo mit seinen 350 Millionen Followern sind die vier Politiker auf Instagram Leichtgewichte. Trotzdem könnten sie mit ihren 800.000 Anhängerinnen und Anhängern als Influencer gut davon leben, Gucci-Sonnenbrillen oder Louis-Vuitton-Handtaschen zu bewerben.

Diesen Einfluss gerade auf jüngere Zielgruppen nutzen die vier freilich für etwas anderes. Ihre Werbebotschaft: Seht her, gerade mal 48 Stunden nach der Wahl tut sich was: Wir sondieren, und zwar einen Tag früher als geplant! Wir arbeiten an einer gemeinsamen Zukunft für das Land! Und: Die anderen dürfen erstmal nicht dabei sein auf unserer Party!

Tatsächlich ist es ein Novum, dass nach einer Bundestagswahl erstmal die "kleinen" Parteien miteinander sprechen, während die "großen" sich gedulden müssen, bevor sie eingebunden werden. Nachdem die inhaltlichen Unterschiede zwischen Grünen und FDP aber besonders groß sind, halten viele dieses Vorgehen für sinnvoll.

Das Selfie wird zum Hype

Über Nacht wird das Selfie zum Internet-Hype und zum beliebten Meme auf Twitter. Eine Userin hat den Vieren auf dem Foto graue Bärte verpasst und sie künstlich altern lassen. "So könnte das Selfie am Ende der Sondierung aussehen", schreibt einer dazu. In einem anderen Post wurde das Foto animiert, die vier singen "We are family".