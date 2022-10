Greenpeace-Protest bei EM: Gleitschirmpilot droht Prozess

Die Staatsanwaltschaft München I wird voraussichtlich Anfang November Anklage gegen den 39-jährigen Gleitschirmflieger erheben, der im Juni 2021 vor Anpfiff eines EM-Spiels mit seinem Fluggerät über dem Münchner Fußballstadion abgestürzt ist. Bei der umstrittenen Greenpeace-Aktion, die sich gegen VW als Sponsor der Europameisterschaften richtete, wurden zwei Männer verletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft München I auf Nachfrage des BR mitteilt, wird sie voraussichtlich Anfang November das Ermittlungsverfahren in dem Fall abschließen und Anklage gegen den mittlerweile 39-jährigen Pforzheimer erheben. Für den Beschuldigten gelte weiter die Unschuldsvermutung, betont die Behörde.

Greenpeace-Aktion richtete sich gegen EM-Sponsor VW

Vor Anpfiff des EM-Spiels Deutschland gegen Frankreich am 15. Juni 2021 war ein Gleitschirmflieger über dem Spielfeld abgestürzt, weil er sich in Stahldrahtseilen über dem Münchner Stadion verheddert hatte. Zwei Arbeiter, ein 36-jähriger Franzose und ein 42-jähriger Ukrainer, wurden am Kopf verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Greenpeace war der Plan, dass der Pilot mit dem Ultraleichtflugzeug über der Arena kreist und einen gelben Latex-Ballon mit der Aufschrift "Kick out oil!" (Schmeißt das Öl raus) abwirft. VW als Sponsor der Fußball-Europameisterschaften sollte damit aufgefordert werden, den Verkauf von Verbrennungsmotoren einzustellen.

Greenpeace entschuldigte sich via Twitter

Die missglückte Aktion sorgte für heftige Kritik, die Umweltschutzorganisation reagierte via Twitter. "Wir entschuldigen uns dafür, dass bei der heutigen #Greenpeace Aktion aufgrund einer technischen Störung erzwungenen Notlandung Menschen gefährdet wurden und dadurch offenbar eine Person verletzt wurde. Wir hoffen, dass es allen gut geht", schrieb Greenpeace in einem Tweet.