Gletschersturz in Dolomiten: Kaum noch Hoffnung für Vermisste

Nach dem Gletscher- und Lawinenunglück in den Dolomiten wird die Suche nach weiteren Opfern seit Dienstagmorgen fortgesetzt. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, ist allerdings gering. Er sehe kaum Chancen, in der Lawinenmasse Menschen noch lebend zu bergen, räumte der Leiter der Trentiner Bergwacht ein.

Wegen der Gefahr von weiteren Eis- und Felsabgängen beschränken sich die Arbeiten vorerst auf Überflüge des Gebietes mit Drohnen und Helikoptern, wie eine Sprecherin der Bergrettung schilderte. Einsatzkräfte dürfen den Gletscherkegel nicht betreten.

Nach Lawinenunglück noch 13 Vermisste

Nach dem Unglück vom Sonntag werden laut den Behörden noch 13 Menschen vermisst. Sieben Tote wurden bisher bestätigt. Zudem gab es acht Verletzte, darunter zwei Deutsche, die in einer Klinik der Provinz Belluno liegen. Nach dem Gletscherabbruch an der Marmolata war die Eislawine mit bis zu 300 Stundenkilometern ins Tal gerast und hatte Schnee und Geröll mitgerissen.

Auf dem Parkplatz am Fuße der Marmolata stehen noch vier Autos, darunter eines mit deutschem Kennzeichen. Die Ermittler vermuten, dass die Wagen Vermissten zuzuordnen sind. Die Rettungsarbeiten in der zwei Kilometer langen Lawinenzunge sind schwierig, auch weil neue Gletscherabbrüche drohen. Am Montag war tagsüber eine weitere, deutlich kleinere Lawine abgegangen.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi vor Ort

Rund um die Marmolata sind aus Sicherheitsgründen alle Lifte stillgelegt worden. Italiens Regierungschef Mario Draghi, der auch am Unglücksort war, machte für die Lawinenkatastrophe den Klimawandel und die Erderwärmung verantwortlich.

"Heute weint Italien um die Opfer", sagte ein sichtlich emotionaler Draghi bei einem Besuch in Canazei am Fuße der Marmolata am Montag. Er dankte außerdem den Einsatzkräften und drückte den Familien der Toten, Vermissten und Verletzten seine Anteilnahme aus. Der Regierungschef traf vor Ort auch Angehörige der Opfer. Ein Besuch vor Ort sei sehr wichtig gewesen, unterstrich Draghi.

Lawine hat sich festgesetzt: Bergung der Totenwird länger dauern

Die Bergretter befürchten, dass es Wochen oder sogar noch länger dauern könnte, bis alle Toten unter den Eis- und Geröllmassen lokalisiert und geborgen werden. Die Lawine, die am Sonntagmittag etliche Alpinisten erfasst hatte, habe sich inzwischen festgesetzt und sei sehr hart geworden. Graben könne man nur mit technischem Gerät, was aber unter diesen Umständen nicht an Ort und Stelle gebracht werden könne, sagte Bergrettungschef Maurizio Dellantonio.

Mit Material von dpa.