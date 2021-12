Gibt es mehr Drogentote in Ländern mit strenger Drogenpolitik?

Sowohl die Drogengesetze als auch - soweit untersucht - die tatsächlichen Strafen für Vergehen sind in den Niederlanden also liberaler als in Deutschland. Aber wie sieht es mit Bayern aus?

Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt es laut der DBDD bei den Drogen- und Suchtprogrammen - aber auch dabei, wie streng Drogendelikte verfolgt und die geltenden Gesetze angewendet werden.

Das Betäubungsmittelgesetz lässt hier Spielraum für die Länder - zum Beispiel ob sie eine Menge einer Droge als "geringe Menge" definieren wollen. Bei einer geringen Menge kann die Staatsanwaltschaft von einer Verfolgung absehen. In Hessen, Bremen oder Niedersachsen ist das zum Beispiel bei Besitz von bis zu 1 Gramm Heroin oder Kokain möglich. In Bayern gibt es solche Regelungen außer bei Cannabis nicht.

Das Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht kam 2006 zu dem Schluss, dass Bayern neben Baden-Württemberg und Sachsen im Ländervergleich restriktivere Vorgaben hat. In der Praxis seien in Bayern und Sachsen Verfahrenseinstellungen nur bei "weichen" Drogen in Betracht gekommen - in Hessen, NRW oder Schleswig-Holstein auch bei "harten" Drogen wie Heroin oder Kokain. Es gebe aber auch Unterschiede innerhalb der Bundesländer, je nach Region, wie häufig Verfahren eingestellt werden.

Gül Pinar, Rechtsanwältin und Mitglied des Ausschusses Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins, sagt: Es gebe auch jetzt noch "ganz große Unterschiede", wie die Bundesländer Drogendelikte verfolgen - Bayern sei hier mit am strengsten. "Sowohl bei Besitz als auch bei Handeltreiben mit Drogen ist Bayern um das mindeste Doppelte strenger in seinen Urteilen wie Bremen oder Berlin", sagt die Anwältin.

Zwischenfazit: Die Drogenpolitik in den Niederlanden ist laut geltender Gesetze und Untersuchungen zu deren Anwendung liberaler als in Deutschland - und in Bayern wiederum besonders streng im innerdeutschen Vergleich. Doch gibt es einen belegbaren Zusammenhang zwischen Drogenpolitik und Drogentodeszahlen?

Zusammenhang zwischen Drogentoten und Drogenpolitik?

Schaut man sich in Europa die Länder mit den sehr hohen und sehr niedrigen registrierten Drogentodeszahlen im Verhältnis zur Bevölkerung an, ergibt sich kein einheitliches Bild im Vergleich zur Drogenpolitik: Skandinavische Länder sind hier eher repressiv und haben hohe Todeszahlen - laut Stöver mangelt es vor allem an leicht zugänglichen Versorgungsprogrammen für Konsumenten. Dass Großbritannien so hohe Drogentodeszahlen hat, führen Experten dagegen weniger auf die Drogenpolitik zurück als darauf, dass die Zahl der Opioid-Konsumenten in Schottland gestiegen ist.

Portugals Drogenpolitik ist sehr liberal und das Land hat im Vergleich wenige registrierte Drogentodesfälle. Die Todeszahlen in den Niederlanden und Spanien liegen trotz liberaler Drogenpolitik eher im Mittelfeld.

Niederlande: wenig Heroin-Konsum per Spritze

Dass es in den Niederlanden weniger Drogentote gibt, erklären sich Experten weniger mit der Drogenpolitik als damit, dass es in den Niederlanden relativ reines Heroin gebe, sagt Heino Stöver. Das könne man unter Alufolie erhitzen und inhalieren - eine im Vergleich sicherere Form des Heroin-Konsums. "Dabei tendieren die Überdosierungsrisiken Richtung null", so Stöver. In Deutschland gebe es dagegen einen großen Teil der Heroinszene, die die Droge spritzt, und die Reinheit des Heroins auf dem Schwarzmarkt variiert stark. Hierbei sei das Risiko einer Überdosis wesentlich höher.

Bei den meisten tödlichen Überdosierungen spielen Heroin oder ein anderes Opioid eine Rolle: 2020 wurden im Blut von 76 Prozent der registrierten Drogentoten in der EU Opioide gefunden, oft auch gemischt mit anderen Drogen. Das geht aus dem europäischen Drogenbericht hervor. Auch in Deutschland spielen Opioide die größte Rolle bei tödlichen Überdosierungen.

Kein valide belegter Zusammenhang

Sich nur Todeszahlen und Drogengesetze anzuschauen, reicht also nicht. Andere Faktoren wie zum Beispiel die Reinheit der Drogen spielen eine Rolle. Einen belegbaren Zusammenhang zwischen liberaler oder repressiver Drogenpolitik und Drogentodeszahlen sieht keiner der Experten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat. Beim Zusammenhang zwischen Gesetzgebung, Strafverfolgung und Drogentodeszahlen würden laut Esther Neumeier, Leiterin der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD), viele vermittelnde Faktoren eine Rolle spielen. Stöver vom Institut für Suchtforschung an der Frankfurt University sagt: "Die Drogentodeszahl ist eine sehr schwierige Zahl. Die erklärt relativ wenig und ist vor allem relativ unerforscht. Mit ihr wird aber jongliert und argumentiert, wenn es gerade passt - damit macht man es sich einfacher, als es ist."

Auch laut der Europäischen Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht ist die Zahl der Drogentoten nur bedingt aussagekräftig. "Die Zahl der drogenverursachten Todesfälle liefert eine Perspektive auf die Drogensituation und sollte in einem breiteren Rahmen der verfügbaren Informationen betrachtet werden", schreibt die Beratungsstelle.

Indirekte Auswirkungen von Drogenpolitik

Experten gehen aber von indirekten Auswirkungen liberaler Drogenpolitik auf die Todeszahlen aus. "Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen: Liberalere Gesetze können helfen, dass Leute sich früher und mehr an Hilfe wenden", sagt Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Strafvollzug bei der Deutschen Aidshilfe. So habe die Inanspruchnahme von Hilfen in Portugal seit der Liberalisierung der Drogenpolitik deutlich zugenommen. In Deutschland verheimlichten Konsumenten ihre Sucht oft lange und warteten, sich Hilfe zu suchen - auch aus Angst vor Bestrafung. Laut einer Studie des Instituts für Therapieforschung in München hatten drei Viertel der befragten Drogenkonsumenten bereits Überdosierungen erlebt - entweder bei sich selbst oder bei anderen.

Auch Esther Neumeier vom DBDD nennt Portugal als Positivbeispiel, das mit einer umfassenden Drogenpolitik nach den in Europa gemessenen Indikatoren wie Drogentodesfälle und drogenbezogene Infektionskrankheiten erfolgreich war. "Das ist aber sicher nicht allein mit der Liberalisierung im Sinne der Entkriminalisierung zu begründen", sagt Neumeier. Die portugiesische Strategie umfasse auch eine Vielzahl an Hilfsmaßnahmen.

Drogenkonsumräume: ein Todesfall in 30 Jahren

Eine dieser Angebote sind Drogenkonsumräume. Alle Experten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat, sahen sie als ein wichtiges Mittel. Esther Neumeier nennt den Ausbau von Drogenkonsumräumen "wirksam gegen den Drogentod". Auch die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht listet sie als eine Kernmaßnahme. In Drogenkonsumräumen können Menschen unter medizinischer Aufsicht ihre mitgebrachten Drogen konsumieren und bekommen bei einer Überdosis schnell Hilfe.

Bisher gibt es 25 solcher Konsumräume in Deutschland in acht Bundesländern - nur in den Niederlanden gibt es EU-weit mehr. In Bayern gibt es keine Konsumräume. Dazu bräuchte es eine Landesverordnung. Vor allem die CSU hat sich immer wieder dagegen ausgesprochen.

Heino Stövers Institut beobachtet die vier Frankfurter Konsumräume wissenschaftlich. Pro Jahr finden dort 200.000 Konsumvorgänge statt. "Wir haben durchschnittlich jeden Tag einen Drogennotfall. Aber wir haben keine tödlichen Drogennotfälle", sagt er.

Laut einer Erhebung zur Hälfte der Konsumräume in Deutschland kam es 2019 zu insgesamt 346 schweren lebensbedrohlichen Notfällen - aufgrund der Hilfe vor Ort ohne tödlichen Ausgang. In den letzten 30 Jahren gab es nur einen einzigen Todesfall in diesen Einrichtungen.

Konsumräume können also nachweislich Todesfälle verhindern - aber das heißt nicht, dass in den Regionen, wo es Drogenkonsumräume gibt, automatisch weniger Menschen an Drogen sterben, als in denen ohne. Die Todeszahlen in Bundesländern mit Konsumräumen sind auch nicht niedriger - was laut Schäffer zum Beispiel daran liegen kann, dass sich in Städten mit guten Hilfsangeboten auch Konsumenten sammeln würden. Als Beispiel nennt er Frankfurt, wo es ein sehr breites Hilfsangebot gebe - aber trotzdem viele Drogentote.