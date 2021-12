Faktenfuchs: Bayern hat mehr Drogentote als die Niederlande

Wie verlässlich sind diese Zahlen?

Bei den Zahlen der registrierten Drogentodesfälle muss man mehrere Dinge bedenken. Erstens werden in den Ländern Drogentote unterschiedlich erkannt und registriert. Es gebe "Unterschiede in der Möglichkeit von Autopsien" und bei den Codierungsverfahren in den Ländern, schreibt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht.

Die Länder hätten verschiedene Verfahren, um Fälle zu dokumentieren und würden unterschiedlich häufig toxikologische Untersuchungen nach dem Tod durchführen. Außerdem sei der Informationsaustausch zwischen den Behörden in manchen Ländern "unzureichend" oder fehle komplett. Das könne die Vollständigkeit der Informationen beeinträchtigen und die Vergleichbarkeit beeinflussen.

Schaut man sich die Europakarte des Europäischen Drogenberichts von 2020 (Grafik 8) an, gibt es zum Beispiel in den meisten osteuropäischen Ländern weniger als zehn registrierte Drogentote pro Million Einwohner im Jahr. Diese Zahlen hält Dirk Schäffer für nicht realistisch. Beispielsweise habe sich bei Fachkonferenzen - wie kürzlich der Harm Reduction Conference in Prag - gezeigt, dass die Experten aus osteuropäischen Ländern von ähnlichen Zahlen ausgingen wie in anderen EU-Ländern auch. Die Erhebungssysteme würden aber hinterherhinken, sagt Schäffer.

Laut Experten hohe Dunkelziffer bei Drogentoten

Selbst in Deutschland gibt es Unterschiede bei der Datenerhebung. Nicht in allen Bundesländern werden alle aufgefundenen Toten obduziert und toxikologische Gutachten gemacht.

Oft werde ein Drogeneinfluss dann als todesursächlich genannt, wenn sichtbare Indizien vorlägen - wie zum Beispiel eine Spritze im Arm oder Verpackungsmaterialien, die neben dem Toten liegen, sagt Schäffer. Wenn aber zum Beispiel der Kreislauf nach dem Konsum von Amphetaminen versage und man versterbe, würde das nicht unbedingt bemerkt. Im Bundeslagebericht zur Rauschgiftkriminalität heißt es, dass etwa bei Vergiftungen durch synthetische Opioide und Fentanyl aufgrund deren schwieriger Erkennbarkeit von einem großen Dunkelfeld auszugehen ist.

Auch Menschen, die an den Langzeitfolgen ihres Drogenkonsums sterben, werden nicht in allen Bundesländern erfasst. "Dieses Verfahren legt nahe, dass die Zahl derer, die an den Folgen von illegalen Substanzen sterben, deutlich höher ist als die registrierten Fälle", sagt Drogen-Experte Schäffer.

Nur Drogentote durch Überdosis berücksichtigt

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht erfasst ebenfalls nur Menschen, bei denen der Tod kurz nach dem Konsum der Droge eintritt - die also an einer Überdosis sterben. Hier kann es zu Verzerrungen im europäischen Vergleich kommen: Manche Länder zählten nämlich auch solche Fälle, bei denen Menschen nicht direkt an einer Überdosis starben, heißt es von der Beobachtungsstelle.

Fazit

In Bayern gab es in den letzten Jahren mehr registrierte Drogentodesfälle als in den Niederlanden, sowohl in absoluten Zahlen als auch im Verhältnis zur Bevölkerung. Bayern hat laut aktuellen Zahlen im Deutschlandvergleich die zweitmeisten Todesfälle, nach Nordrhein-Westfalen - aber das sind auch die beiden Bundesländer mit den meisten Einwohnern. Im Verhältnis von Drogentoten pro Million Einwohner liegt der Freistaat im Mittelfeld, ebenso Deutschland im europäischen Vergleich.

Aus diesen Zahlen jedoch weitgehende Schlüsse zu ziehen ist schwierig. Die Länder haben teilweise unterschiedliche Zählweisen und veranlassen unterschiedlich häufig Obduktionen. Das kann die Vergleichbarkeit beeinträchtigen. Selbst zwischen den Bundesländern gibt es Unterschiede.

Inwiefern die Drogengesetze und deren Verfolgung in den Niederlanden liberaler sind als in Bayern und ob Drogengesetze einen belegbaren Einfluss auf die Drogentodeszahlen haben - wie im Netz anhand von Bayern und den Niederlanden argumentiert wird - lesen Sie hier im zweiten Teil der Recherche.