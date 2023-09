Gegenoffensive: Ukrainische Armee meldet Erfolge bei Bachmut

USA sprechen von ukrainischen "Teilerfolgen"

Dass Russland derzeit größere Geländegewinne bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine macht, sieht US-Generalstabschef Mark Milley aktuell nicht. Er bescheinigte im Fernsehsender CNN dagegen Kiew "Teilerfolge". Die ukrainische Gegenoffensive sei zwar langsamer vorangegangen als erwartet. Dafür sei sie aber "beständig", so der höchste Militär der Vereinigten Staaten. Außerdem habe die Ukraine eine große Kampfkraft.

Fortschritte bei Ausbildung ukrainischer Piloten

Große Hoffnung setzt Kiew auf westliche Kampfjets. Die ersten sollen im Frühjahr im Einsatz sein. Das Training der dafür vorgesehenen Piloten kommt laut dem Sprecher der Luftwaffe, Jurij Ihnat, deutlich in Schwung. Details könne er nicht nennen, da viele westliche Staaten ihre Beteiligung nicht öffentlich machen wollten. Aber "die Piloten trainieren und durchlaufen die Vorbereitung", so Ihnat in einem Fernsehinterview.

Konkret geht es um Kampfflieger vom Typ F-16, die in den USA gebaut werden. Zusagen zur Lieferung solcher Jets gibt es etwa aus Dänemark, Norwegen und den Niederlanden. Was das Training angeht, ist bisher nur öffentlich geworden, dass Dänemark ukrainische Piloten ausbilden wird.

Stoltenberg will höhere deutsche Verteidigungsausgaben

Angesichts der neuen Sicherheitslage in Europa verlangt die Nato von Deutschland, seine Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg verwies im Gespräch mit der "Funke"-Mediengruppe auf den Kalten Krieg: "Als Konrad Adenauer oder Willy Brandt regierten, lagen die Verteidigungsausgaben bei drei bis vier Prozent der Wirtschaftsleistung." Und er fügte hinzu: "Wir haben das damals geschafft, und wir müssen es heute wieder schaffen." Stoltenberg erinnerte an den Beschluss des Nato-Gipfels in Vilnius, wonach zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Militärausgaben "das Minimum" seien.

