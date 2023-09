Ukraine greift Hafen von Sewastopol auf der Krim an

Russland attackiert ukrainische Donauhäfen mit Drohnen

Russland griff unterdessen die Donauhäfen in der Südukraine nahe der rumänischen Grenze erneut massiv mit Kampfdrohnen an. Bei einem über vier Stunden dauernden Angriff in mehreren Wellen konnte die ukrainische Flugabwehr eigenen Angaben nach 32 Drohnen abfangen. Dennoch seien die Hafeninfrastruktur und ein Parkplatz für Lastkraftwagen getroffen worden, meldete das ukrainische Militär. Sieben Zivilisten in den Städten Reni und Ismajil seien verletzt worden. Insgesamt habe die russische Armee in der Nacht 44 sogenannte Kamikaze-Drohnen eingesetzt.

Rumänischen Medienberichten zufolge wurden in den an die Ukraine angrenzenden Gemeinden der Landkreise Tulcea und Galati erstmals per Mobilfunk Luftalarmwarnungen gesendet. Es seien aber keine neuen Fälle von abgestürzten Trümmerteilen über rumänischem Gebiet bekanntgeworden. Kürzlich gefundene Trümmerreste russischer Drohnen in dem Nato-Staat hatten die Furcht vor einer Ausweitung des Krieges genährt.

Weitere 20 Schützenpanzer Marder in der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin traf derweil Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Dieser sicherte Moskau seine "bedingungslose Unterstützung" zu. In den Gesprächen dürfte es auch um Waffenlieferungen gegangen sein.

Deutschland hat der Ukraine indes weitere 20 Schützenpanzer vom Typ Marder geliefert. Außerdem bekam die Ukraine zwei weitere Minenräumpanzer Wisent. Das geht aus der Liste der Bundesregierung über Militärhilfe für die Ukraine hervor, die am Mittwoch aktualisiert wurde. Auch 1,2 Millionen Schuss Munition für Handfeuerwaffen sowie 3.000 Schuss Artilleriemunition vom Kaliber 155 Millimeter gehörten zum Paket. Zudem wurden der Ukraine 20 Drohnen sowie schwere und leichte Fahrzeuge übergeben.

Mit Informationen von Reuters und dpa