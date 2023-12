Sorge um Alexej Nawalny: Seit Tagen kein Lebenszeichen

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird vermisst. Seit Tagen habe man kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten, so die Sprecherin des politischen Gefangenen Kira Jarmysch. Bislang war Nawalny 260 Kilometer östlich von Moskau in einem Straflager untergebracht. Dort sei er aber nicht mehr, wie dem Anwalt Nawalnys jetzt mitgeteilt wurde, so die Sprecherin. Ein neuer Aufenthaltsort sei ihm dabei aber nicht genannt worden. Seit sechs Tagen haben damit weder der Anwalt noch offenbar andere nahestehende Personen mit Nawalny Kontakt gehabt.

Nawalnys Schwächeanfall und eine Klage gegen die Gefängnisleitung

Besonders beunruhigend ist das Verschwinden unter anderem deswegen, weil Nawalny vor zwei Wochen einen Schwächeanfall erlitten hat. "Wir wissen nicht, was die Ursache war, aber angesichts der Tatsache, dass ihm Essen vorenthalten wird, er in einer Zelle ohne Belüftung untergebracht ist und nur wenig Zeit im Freien verbringen kann, sieht es nach einer Ohnmacht vor Hunger aus", hatte Jarmysch am Freitag erklärt.

Hinzu kommt, dass Nawlany derzeit eigentlich auch bei einer Gerichtsverhandlung regelmäßig zugeschaltet werden soll, da er gegen die Gefängnisleitung klagt. Auch hier wurde er seit vergangenem Donnerstag nicht mehr gesehen. Die Gefängnisleitung habe das mit Problemen bei der Stromversorgung begründet, die aber schnell behoben werden sollten. Aber auch ein direkter Besuch im Straflager wurde den Anwälten Nawalnys seit der vergangenen Woche verweigert, so die Sprecherin, genauso wie der Austausch von Briefen.

Nawalnys Kampagne gegen die Wiederwahl von Präsident Putin

Vergangene Woche hatte das Team von Nawalny eine Kampagne gegen die Wiederwahl von Präsident Putin im kommenden März gestartet. Unter dem Motto "Russland ohne Putin" wird dazu aufgerufen, für andere Kandidaten zu stimmen. Auch deshalb geht sein Umfeld davon aus, dass er in ein noch härteres Straflager verlegt worden sein könnte. Nawalnys Mitarbeiter Ljubow Sobol sagte, "Sie haben derart Angst vor Nawalny, ... dass sie entschieden haben, Nawalny so weit wie möglich von der Außenwelt abzuschneiden."

Nawalny ist als politischer Gefangener anerkannt

Im Sommer war Nawalny zu einer weiteren Gefängnisstrafe verurteilt worden. Insgesamt summieren sich jetzt die Strafen auf 30 Jahre Strafkolonie. Verurteilt ist er unter anderem wegen Extremismus. Nawalny ist deshalb international als politischer Gefangener eingestuft.

Vor zwei Jahren war er von Deutschland nach Russland zurückgekehrt und war dort direkt festgenommen worden. In Deutschland war er wegen einer Vergiftung behandelt worden. Westliche Labore gingen vom Nervengift Nowitschok aus. Nawalny beschuldigte Präsident Putin, das Attentat auf ihn beim Geheimdienst FSB beauftragt zu haben.

Mit Informationen von dpa, AP und Reuters.