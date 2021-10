vor 35 Minuten

Tanzen statt Chaos: Friedliche Proteste beim G20-Gipfel

Tausende Demonstranten marschierten am Samstag in Rom, während die Staats- und Regierungschefs um Einigungen für mehr Klimaschutz rangen. Die Erwartungen an das Treffen sind verhalten - trotzdem wollen viele die Hoffnung nicht aufgeben.