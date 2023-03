Artikel mit Audio-Inhalten

> FDP-Finanzpolitiker: Alle müssen sparen beim Bundeshaushalt

Im Koalitionsstreit um den Bundeshaushalt 2024 müssen alle an einen Tisch setzen, so Otto Fricke, der haushaltspolitische Sprecher der FDP. Steuererhöhungen in Hinblick auf den Haushalt hat er im Bayern 2-Interview eine Absage erteilt.