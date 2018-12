Faktenfuchs: Wie viele Visa gibt es für Familiennachzug?

Diese Zahl von Martin Sichert, dem AfD-Chef des Landesverbandes Bayern, ist doppelt so hoch, wie die von der "Bild" zitierten 38.500 Personen.

Verschiedene Arten des Familiennachzugs

Aus Papier des Auswärtigen Amtes, das dem BR vorliegt, geht hervor, dass sich Martin Sichert auf die gesamten Visaanträge zur Familienzusammenführung bezieht und nicht nur auf solche, die anerkannte Flüchtlinge in Deutschland stellen.

Sichert hatte am 3. Dezember eine schriftliche Anfrage im Bundestag gestellt. Das Auswärtige Amt schreibt in seiner Antwort an Martin Sichert ebenfalls von 79.180 Visa in den ersten drei Quartalen, fügt jedoch hinzu:

"Hierbei ist zu beachten, dass die Zahl neben dem Familiennachzug zu Schutzberechtigten auch den Familiennachzug zu Deutschen sowie zu Ausländern, die aus anderen Gründen als der Zuerkennung einer Schutzberechtigung einen Aufenthaltstitel besitzen, umfasst."

Die Zahl 79.180 bezieht sich also auf eine deutlich größere Gruppe an Personen, als nur auf Schutzsuchende. Nämlich auch auf Deutsche, die einen ausländischen Partner / Partnerin geheiratet haben, oder auf Menschen mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung, die Familie oder Partner nachholen.

Famlienzusammenführung auch ohne Asyl

Ein Beispiel: Eine hier lebende Person heiratet einen Partner/ eine Partnerin aus einem nicht EU-Land, beispielsweise aus der Türkei. Damit das Paar bzw. die Familie gemeinsam in Deutschland leben kann, beantragt es eine Familienzusammenführung. Wenn dieser zugestimmt wird, kann das Paar gemeinsam in Deutschland leben. Der Aufenthaltsstatus ist dabei nicht mit Asyl verknüpft.

Diese Gruppe macht die Mehrheit der Visa für Familienzusammenführung aus: in den ersten drei Quartalen insgesamt 54.357 Menschen. Die restlichen 24.823 Visa werden im Kontext Asyl vergeben. Holt also ein Mann aus Syrien seine Familie nach Deutschland nach, so werden diese Familienmitglieder auch im Bereich Asyl gelistet.