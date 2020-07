Faktenfuchs: Wie kann man Motorradlärm reduzieren?

Am 4. Juli haben mehr als 10.000 Motorradfahrer in München und in Schweinfurt gegen drohende Fahrverbote demonstriert. Anlass ist ein Beschluss des Bundesrates. Darin schlägt die Länderkammer der Bundesregierung verschiedene Maßnahmen vor, um Motorradlärm zu reduzieren. Einer von zehn Punkten des Beschlusses sieht vor, "für besondere Konfliktfälle Geschwindigkeitsbeschränkungen und zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen" zu ermöglichen. Bayern stimmte im Bundesrat dagegen, auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erteilte dieser Forderung eine Absage. Die CSU startete darüber hinaus am 7. Juli die Online-Kampagne "Biker-Fahrverbot-Nein-Danke".

Österreich hat bereits Fahrverbote für laute Motorräder

Was bei uns diskutiert wird, ist in Teilen Tirols schon Realität: In den Bezirken Reutte und Imst gilt seit 10. Juni und noch bis zum 31. Oktober ein Fahrverbot für besonders laute Motorräder.

Auch auf BR24 wurde das Thema Motorradlärm heftig diskutiert. Viele Nutzer forderten, bei der Geräuschbelastung Motorräder und Autos gleich zu behandeln. Ein Nutzer der BR24-Facebook-Seite fragte sogar: "Warum dürfen Motorräder per se 10x so laut sein wie ein Auto?" Andere sprachen sich dafür aus, das Tempolimit strenger zu überwachen und Bußgelder zu verhängen, "die auch wehtun".

Der Faktenfuchs prüft, was man technisch regeln kann, was nicht - und welchen Anteil die Fahrweise an der Geräuschentwicklung hat. Außerdem zeigen wir eine Lösungsmöglichkeit auf, die auf die Vernunft der Motorradfahrer setzt.

Motorradfahrer sind gerne am Wochenende unterwegs

Der Motorradverkehr machte 2018 in Bayern zwar nur 1,3 Prozent des Straßenverkehrs aus, viele Motorradfahrer starten aber gern an Feiertagen oder am Wochenende zu einer Ausfahrt. Es gibt besonders beliebte Biker-Strecken, in Bayern zum Beispiel die Alpenstraße in Bayrischzell hinauf Richtung Sudelfeld. Oder die Staatsstraße 2139 zwischen Neukirchen und St. Englmar im Landkreis Straubing-Bogen.

Was für die Motorradfahrer ein Freizeitvergnügen darstellt, ist für die Anwohner eine Belastung - vor allem dann, wenn Motorradfahrer zu schnell oder mit extra laut getunten Motorrädern unterwegs sind. Auch der Bundesrat stellt fest:

"Im Rahmen der Freizeitgestaltung sind Motorräder oft an Ruhetagen (Wochenende, Feiertage) unterwegs, wo sie durch absichtlich erzeugten Lärm auch als Einzelfahrzeuge extrem belästigen können." Entschließung des Bundesrates zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm

Lärm oder Sound?

Motorradfahrer wiederum verstehen Worte wie "Krach" oder "Lärm" als Diffamierung. "Für die einen ist es Lärm und Krach, für die anderen Sound oder Performance", schreibt der Bundesverband der Motorradfahrer auf seiner Website.

Lärm kann krank machen

Allerdings: 75 Prozent der deutschen Bevölkerung fühlen sich vom Straßenverkehrslärm gestört oder belästigt, ermittelte das Umweltbundesamt (UBA) 2018 in einer Umfrage. Erwiesen ist, dass Lärm krank machen kann. Zum einen kann das Gehör durch kurzzeitige hohe Schallspitzen oder Dauerschall geschädigt werden. Zum anderen löst Lärm körperliche Stressreaktionen aus, die etwa zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck führen können.