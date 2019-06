Faktenfuchs: Nicht nur die Zahl junger Fluggäste steigt

Zunächst: Die Zahlen der jungen Flugreisenden in Verbindung mit der Kritik der jungen Generation an der Klimapolitik in Verbindung zu bringen, ist schwierig: Denn "Fridays for Future" gibt es beispielsweise erst seit Ende des vergangenen Jahres in Deutschland. Ob Jugendliche, die in diesem Punkt eine Politisierung öffentlich zeigen, von diesem Zeitpunkt an selbst ökologischer verreisen oder es schaffen, Ältere von Flugreisen abzubringen - das werden erst die kommenden Jahre zeigen.

Dennoch: Der Faktenfuchs hat sich die Entwicklung der "fliegenden" Altersgruppen am Münchner Flughafen und anderswo genauer angeschaut.

Immer mehr Menschen fliegen - egal welchen Alters

Generell ist zu beobachten, unabhängig vom Alter: Immer mehr Menschen in Deutschland wählen das Flugzeug als Verkehrsmittel. Die Zahl der Reisenden, die in Deutschland in ein Flugzeug stiegen (ohne Umstiege in Deutschland) lag laut Flughafenverband Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) 2017 bei 87,8 Millionen. Ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2014.

Der ADV führt alle drei Jahre im "Airport Travel Survey" nach eigenen Angaben "repräsentative" Fluggästebefragungen in Flughafen-Terminals durch. 2017 nahmen dabei 162.000 Passagiere aus der ganzen Welt an persönlichen Interviews teil.

Flughafenverband ADV: Anteil der "jungen" Fluggäste steigt am stärksten

Demnach stieg der Anteil der unter 29-Jährigen, die in Deutschland eine Flugreise starteten, am stärksten, nämlich von 21 Prozent (2008) über 22 Prozent (2014) auf 25 Prozent (2017). Mittlerweile ist also jeder vierte Flugreisende unter 29 Jahre alt. Die Anteile der älteren Gruppen hingegen stiegen im selben Zeitraum nicht nennenswert. Soviel zu den Anteilen. Auf BR24-Anfrage wurden die absoluten Zahlen der Umfrage nachgeliefert: Auch sie zeigen Anstiege, aber nicht nur bei den unter-29-Jährigen:

Bei den Unter-29-Jährigen: Von 15,4 Millionen (2008) auf 22 Millionen (2017)

Bei den 30- bis 49-Jährigen: Von 36,6 Millionen (2008) auf 38,6 Millionen (2017)

Bei den 50- bis 69-Jährigen: Von 19,1 Millionen (2008) auf 23,7 Millionen (2017)