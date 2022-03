Faktenfuchs: Kann Gerhard Schröder Zuwendungen verlieren?

Bundestag könnte Schröders Ausstattung verweigern

Die Causa Gerhard Schröder sieht Bröchler trotz der Diskussionen in der Vergangenheit als Novum in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik. "So was haben wir bis dato noch nicht gehabt", sagt Bröchler. Schröder habe sich bei seinen privaten Tätigkeiten nach Dienstende anders verhalten als seine Vorgänger. "Er hat auf jeden Fall das gewohnte Terrain verlassen."

Altkanzler Helmut Schmidt arbeitete zum Beispiel auch nach seinem Dienstende weiter in der Wirtschaft, er war Herausgeber der Wochenzeitung Zeit. "Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man dann sozusagen für einen Staatskonzern arbeitet", sagt Bröchler mit Blick auf Schröders Wirken für russische Unternehmen.

In der Diskussion um Schröder forderten mehrere Seiten bereits, die Ausstattung einzustellen. Das wäre theoretisch einfach: Der Bundestag könnte diese Gelder verweigern, indem er bei der entsprechenden Abstimmung nicht mehrheitlich zustimmt. Der CSU-Politiker Stefan Müller, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Verein "Bund der Steuerzahler" haben dies bereits angeregt.