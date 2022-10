Eurowings-Streik: Auch am Dienstag fällt jeder zweite Flug aus

Finanzchef warnt: Streik gefährdet Arbeitsplätze

Das Management von Eurowings lehnt bisher Nachbesserungen seines Angebots als wirtschaftlich nicht machbar ab. Finanzchef Kai Duve machte seinem Ärger am Köln/Bonner Flughafen Luft und warf der Gewerkschaft vor, "Maß und Mitte" verloren zu haben. Eurowings sei mit dem jüngsten Angebot an der Grenze des wirtschaftlich Machbaren angekommen.

Jeder Streiktag koste die Firma einen zweistelligen Millionenbetrag. Das gefährde Arbeitsplätze. Zudem betonte Duve, dass man den Forderungen der Gewerkschaft schon weit entgegengekommen sei. "Ich weiß nicht, warum das nicht verhandlungsfähig sein soll - da fehlt mir wirklich jedes Verständnis für", erklärte er.

Eurowings-Geschäftsleitung droht, das Angebot zurückzunehmen

In einem Brief an die Belegschaft legte die Geschäftsleitung am Montagnachmittag nach und drohte, das bisherige Angebot wieder zurückzunehmen. Man sehe sich in der Pflicht, die Abwärtsspirale aus immer neuen Millionenschäden zu durchbrechen. Sollte die Tarifkommission den Streik weiterführen und nicht unmittelbar an den Verhandlungstisch zurückkehren, sehe man sich nicht mehr an das bisherige Angebot gebunden. Als Erklärungsfrist wurde 21.30 Uhr festgelegt. Bei einer Fortsetzung des Streiks drohe zudem eine Verkleinerung der deutschen Eurowings-Sparte, hieß es dazu in Unternehmenskreisen.

Lufthansa-Chef spricht sich gegen neues Angebot von Eurowings aus

Aus der Ferne unterstütze Lufthansa-Chef Charsten Spohr das Management des Tochterunternehmens Eurowings. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es die Zukunft der Eurowings gefährden würde, sollte die Geschäftsführung auf die Forderungen von Cockpit eingehen. "Die Lufthansa-Gruppe bietet die besten Bedingungen für Mitarbeiter in Europa. Das werden wir auch in Zukunft tun, denn wir wollen die Besten zu uns holen", so Spohr. Zum Schluss werde "die Vernunft siegen".

Cockpit hatte schon am 6. Oktober einen eintägigen Streik organisiert, auch damals waren die Auswirkungen auf den Flugbetrieb groß. Der Streikaufruf für den Zeitraum Montag bis einschließlich Mittwoch galt erneut lediglich für die deutsche Teilgesellschaft der Eurowings, nicht aber für die in Österreich lizensierte Eurowings Europe und auch nicht für die Eurowings Discover.

Mit Material der dpa und AFP.