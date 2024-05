Europawahl: Auch sie wollen nach Straßburg

Diese 20 Parteien waren bislang weder im Europa- noch in einem deutschenParlament vertreten. Hier stellen wir sie vor.

Für direkte Demokratie und Eigenverantwortung

Die Letzte Generation, bekannt wegen ihrer früheren Aktionen als "Klimakleber", fordert, die parlamentarische Demokratie durch "Gesellschaftsräte" zu ergänzen. Mehr "direktdemokratische Elemente" verlangt die Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG) in ihrem Grundsatzprogramm. Der Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Büger hat sich die Partei der Vernunft (PdV) verschrieben.

Antipopulismus und Paneuropa

Die Partei des Fortschritts (PdF) gibt sich unideologisch und möchte sich in ihrem Wahlprogramm "Populismus" und den "politischen Rändern" begegnen. Die Partei der Humanisten (PdH) vertritt "sozialliberale" Positionen auf "Basis von wissenschftlichen Erkenntnissen". MERA25, der deutsche Ableger der paneuropäischen Bewegung, verschreibt sich dem Kampf gegen "soziale Ungleichheit".

Mehr nationale Souveränität

Die Partei dieBasis beklagt in ihrem Wahlprogramm "eine fortschreitende Entmündigung und eine Schwächung nationaler Souveränitätsrechte" in der EU. Das Bündnis Deutschland will die EU auf Außenpolitik, Grenzsicherung und Wirtschaftsstabilität reduzieren. Die radikal rechte Partei Die Heimat (vormals NPD) stellt in ihrem Grundsatzprogramm der EU ein "Europa der Völker" entgegen.

Kampfansage an den "Kapitalismus"

Auf Seiten der radikalen Linken treten drei Parteien an. Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) "versteht sich" auf ihrer Website "als Partei der Arbeiterklasse und als Partei des wissenschaftlichen Sozialismus". Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) strebt in ihrem Grundsatzprogramm "die Einheit von nationalem und internationalem Klassenkampf" an. Die trotzkistische Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) möchte "eine europäische Bewegung gegen Kapitalismus und Krieg" initiieren.

Türkische Beziehungen

Zwei Parteien weisen Bezüge zur Türkei auf. Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) möchte vor allem migrantischen Wählern eine Stimme geben. Das Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) will sich für gesellschaftliche "Vielfalt mit all ihren Werten" einsetzen.

Klima- und Tierschutz

Die Klimaliste will die EU in die Pflicht nehmen, das Klima schneller und effizienter zu schützen. TIERSCHUTZ hier! steht nach eigenen Angaben "für eine ethisch motivierte, realistische Tierschutzpolitik ohne weitere politische Färbung".

Veganismus, christliche Werte, Spiritualität und ein langes Leben

Die V-Partei³ will in ihrem Wahlprogramm die Politik auf die Grundlage einer "Ethik des Veganismus" stellen. Das Bündnis C lehnt "Kapitalismus" und "Neomarxismus" ab und will in seinem Wahlprogramm "innovative politische Lösungen aus christlicher Perspektive" für Europa anbieten. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung fordert von der EU, sich für "Technologien zur gesunden Lebensverlängerung" einzusetzen. Menschliche Welt rückt Spiritualität und Meditation in den Fokus und positioniert sich als pazifistische Partei.