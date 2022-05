Artikel mit Audio-Inhalten

Europaparlament stimmt über Sanktionen gegen Schröder ab

Altkanzler Schröder hält trotz Putins Ukraine-Krieg an seinen Ämtern in russischen Energiekonzernen fest. Nun macht die EU Druck: Das EU-Parlament stimmt heute über Sanktionen ab. Und auch in Deutschland soll eine wichtige Entscheidung fallen.