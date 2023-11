EU-Kommission empfiehlt Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem "historischen Tag": Die EU-Kommission hat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine empfohlen. Allerdings soll das Land vor der ersten Gesprächsrunde begonnene Reformen abschließen müssen. Das geht aus einem am Mittwoch vorgelegten Bericht der Behörde hervor.

Einige Kriterien für EU-Beitritt müssen noch erfüllt werden

Ein Problem derzeit ist noch die Korruption - insbesondere auf hoher Ebene. Die EU fordert hier eine stärkere Bekämpfung. Außerdem müssten noch die Standards im Kampf gegen Geldwäsche eingehalten und ein Gesetz gegen den übermäßigen Einfluss von Oligarchen umgesetzt werden.

Von der Leyen hatte am Wochenende bei einem Besuch in Kiew gesagt, sie wisse, dass an einigen Reformen noch gearbeitet werde. Sie sei aber zuversichtlich, dass das ehrgeizige Ziel erreicht werden könne, den Prozess der Beitrittsverhandlungen bereits in diesem Jahr zu eröffnen. Als Beispiele für noch offene Punkte nannte sie eine nachdrücklichere Korruptionsbekämpfung, die Verabschiedung eines neuen Gesetzes über Lobbytätigkeiten sowie die Verschärfung von Vorschriften über die Angabe von Vermögenswerten.