EU macht Bosnien-Herzegowina zum Beitrittskandidaten

Bosnien-Herzegowina will seit Jahren in die EU: Nun entschieden die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, das Land in den Kreis der EU-Beitrittskandidaten aufzunehmen. Der weitere Weg soll dem der Ukraine und Moldau ähneln.