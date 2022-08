Tagesgespräch: Entlastungspaket – was ist sinnvoll und gerecht?

Gerade sind es vor allem die hohen Strom- und Gaspreise, die vielen Menschen Sorgen machen. SPD und FDP kritisieren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), seine Gasumlage sei "handwerklich schlecht gemacht", weil auch Unternehmen mit Gewinnen davon profitieren können. SPD und Grüne fordern eine Übergewinnsteuer für Energie-Unternehmen, die derzeit wegen der hohen Preise kräftige Profite erzielen. Das lehnt die FDP vehement ab.

Das Ende von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt – und nun?

Das Tagesgespräch fragt heute: Wie schaut eine angemessen Reaktion auf die hohen Energiepreise aus? Welche Entlastung wäre auch in anderen Bereichen nötig? Was ist sinnvoll und gerecht? Wird auf die Bedürfnisse aller gesellschaftlichen Gruppen reagiert? Welche Erfahrungen machen beispielsweise Rentner oder Studierende mit wenig Geld?

Das günstige 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn war sehr beliebt. Heute ist der letzte Tag, an dem es gilt. Noch läuft die Debatte wie ein Nachfolgemodell aussehen könnte. Außerdem endet zum 1. September der Tankrabatt auf Treibstoffe. Und nun? Was könnte helfen, um im Herbst und Winter die Belastung durch steigende Preise zu dämpfen? Was meinen Sie?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer. Sie ist die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit ihr im Tagesgespräch! Die Nummer ins Studio: 0800/ 94 95 95 5.