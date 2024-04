Endet Gänsweins Exil? Bericht über Botschafterposten im Baltikum

In Zeiten des Kriegs in der Ukraine ist ein wichtiger Knotenpunkt im globalen Netzwerk der Vatikandiplomatie seit einigen Wochen unbesetzt: der Botschafterposten in Litauen, der auch Estland und Lettland umfasst.

Zeitung: Gänswein bald Botschafter im Baltikum

Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" nun berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt), könnte Papst Franziskus den ehemaligen Sekretär Benedikts XVI., Erzbischof Georg Gänswein, für diese Stelle vorgesehen haben.

Der Nuntius in den drei baltischen Ländern war bis vor einem Monat Erzbischof Petar Rajič, ein Kanadier bosnisch-kroatischer Herkunft, der am 11. März vom Papst zum Botschafter des Heiligen Stuhls für Italien und San Marino ernannt wurde. Seitdem ist die baltische Nuntiatur vakant.

Vatikan äußert sich nicht zu Spekulationen

Weder der Vatikan noch Gänswein selbst äußerten sich bislang zu den Spekulationen. Vergangene Woche berichtete jedoch bereits die argentinische Tageszeitung "La Nacion" über einen möglichen neuen Posten für den 67-jährigen Deutschen.

Es hieß, Gänswein solle Apostolischer Nuntius an einem noch zu benennenden Ort werden. Der Heilige Stuhl werde die Ernennung "demnächst" offiziell bekannt geben.

Papst Franziskus warf Gänswein Mangel an Menschlichkeit vor

In einem kürzlich erschienenen Interviewbuch hatte der Papst dem früheren Sekretär von Benedikt XVI. noch einen Mangel an Anstand und Menschlichkeit vorgeworfen, weil unmittelbar nach dem Tod des Ex-Papstes ein Memoirenbuch Gänsweins über seine Jahre mit ihm erschienen war. Mit Blick auf Intrigen im Vatikan sagte Franziskus jedoch auch, man müsse Menschen, die einen Irrtum begangen hätten, verzeihen und ein neues Kapitel aufschlagen. Nur für Leute, die halsstarrig blieben, gelte etwas anderes.

Gänswein lebt seit seiner Entlassung aus dem Vatikan im Sommer 2023 ohne Aufgabe in seinem Heimaterzbistum Freiburg. Er war 19 Jahre lang der Privatsekretär von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. und begleitete diesen als Präfekt der Glaubenskongregation, als Papst und als emeritierter Papst bis zu seinem Tod.

Mit Informationen der KNA