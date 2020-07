Desinformation über Berliner Klinikum in der Corona-Pandemie

Ein Video eines rechten Bloggers hat Falschinformationen über die Corona-Pandemie in Berlin verbreitet. In dem Video des rechten Bloggers Billy Six, das im Netz kursierte, filmt er einen leeren Aufenthaltsbereich des Berliner Virchow-Klinikums, eine Zweigstelle der Charité. Er behauptet darin, die Corona-Krise werde von Politik und Medien übertrieben, da im Klinikum "gar nichts los" sei. Eine Sprecherin der Charité erklärte dazu: "Die Aufnahmen sind tatsächlich am Campus Virchow-Klinikum entstanden, jedoch handelt es sich hierbei nicht um die Charité-Untersuchungsstelle für Covid-Verdachtsfälle."

Corona-Untersuchungsstelle der Charité liegt woanders

Die Charité-Untersuchungsstelle befinde sich in einem extra separierten Gebäudeteil am Campus Virchow-Klinikum. Nur dort würden COVID-19-Testungen durchgeführt, zur Zeit seien es täglich rund 100 Fälle. Die Untersuchungsstelle ist nur eine von insgesamt acht Corona-Untersuchungsstellen in Berlin. Die Aufnahmen des Bloggers seien ohne Genehmigung der Charité erfolgt, man habe deshalb bei den zuständigen Behörden Strafanzeige gestellt.

Video von Billy Six von Plattformen gelöscht

Das Video von Billy Six hatte mehrere hunderttausend Abrufe und wurde wiederholt von Youtube und Facebook aufgrund von Verstößen gegen die Community-Regeln gelöscht. Kopien davon verbreiten sich weiter. Journalisten des ZDF bezeichnen Six' Video als "voll von Verschwörungstheorien, Halbwahrheiten, wissenschaftlich nicht bewiesene Behauptungen und Stimmungsmache gegen die sogenannten Staatsmedien."