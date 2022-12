Corona-Ticker: WHO hofft auf Ende der Pandemie im Jahr 2023

23.35 Uhr: USA bieten China Hilfen beim Kampf gegen Coronavirus an

Die USA haben China ungeachtet der Spannungen zwischen beiden Ländern Hilfe beim Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie angeboten. "Wir haben deutlich gemacht, dass wir bereit sind, auf jede Weise zu helfen", sagte der Sprecher für Nationale Sicherheit, John Kirby. China habe allerdings bislang keine Hilfe erbeten. Zuvor hatte die China Meheco Group mitgeteilt, dass sie mit dem US-Arzneimittelhersteller Pfizer den Import des Covid-19-Medikaments Paxlovid vereinbart habe. China kämpft mit einer Infektionswelle nach der Aufgabe der "Null-Covid"-Strategie. Die strengen Isolierungen wurden diesen Monat gelockert, nachdem es zu Protesten gegen die Beschränkungen gekommen war.

22.23 Uhr: WHO - Corona-Fälle in China schon vor Lockerung strikter Regeln rasant gestiegen

In China ist die Zahl der Corona-Infektionen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits vor der jüngsten Lockerung der strikten Corona-Beschränkungen rasant angestiegen. Die "explosionsartige Zunahme" der Fälle in China und die "erhöhte Übertragungsintensität" hätten "lange vor der Lockerung der Null-Covid-Politik begonnen", sagte der Leiter der WHO-Notfallabteilung, Michael Ryan, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Genf. Der Nutzen von Kontrollmaßnahmen habe sich angesichts der hohen Ansteckung durch die Omikron-Variante geändert. Corona sei nicht plötzlich außer Kontrolle geraten, weil China die Beschränkungen aufgehoben habe. Die Krankheit habe sich deshalb stark ausgebreitet, "weil die Kontrollmaßnahmen an sich sie nicht aufhalten konnten". Er glaube, dass die chinesischen Behörden mit ihrer abrupten Kehrtwende "strategisch entschieden" hätten, dass die strengen Regeln für sie "nicht mehr die beste Option" seien, sagte Ryan.

18.04 Uhr: China Meheco und Pfizer unterzeichnen Paxlovid-Vereinbarung

Die China Meheco Group wird künftig das Covid-Medikament Paxlovid des US-Pharmakonzerns Pfizer in China vertreiben. Mit Pfizer sei eine Vereinbarung über den Import und Vertrieb von Paxlovid geschlossen worden, teilte China Meheco in einer Mitteilung an die Börse Shanghai mit. Diese gelte bis zum 30. November 2023. Erst kürzlich hat China damit begonnen, von seiner strikten "Null-Covid"-Politik abzurücken. Im Gefolge des Kurswechsels der chinesischen Regierung bilden sich lange Schlangen vor den Fieberkliniken und es gibt Furcht vor einer starken Infektionswelle. Anfang der Woche begann eine chinesische Gesundheitsplattform offenbar mit dem Online-Verkauf von Paxlovid.

17.32 Uhr: Rechnungshof - Wirkung von 100 Milliarden Euro Corona-Hilfen unklar

Die EU hat während der Corona-Pandemie 100 Milliarden Euro zur Sicherung von Arbeitsplätzen bereitgestellt, laut dem Europäischen Rechnungshof ist deren Wirkung jedoch nicht messbar. Die EU-Kommission solle ihre Unterstützung nun gründlich bewerten, rieten die Prüfer aus Luxemburg in einem Bericht. Dabei solle man auch Betrugsrisiken unter die Lupe nehmen. Von 19 Mitgliedsstaaten, die das Darlehensprogramm in Anspruch nahmen, meldeten demnach 18 Unregelmäßigkeiten oder mutmaßlichen Missbrauch.

Iliana Ivanova, zuständiges Mitglied des Rechnungshofs, lobte die rasche Reaktion der Brüsseler Kommission auf die Corona-Krise. "Aber die Schnelligkeit hatte ihren Preis", sagte Ivanova.Welche Auswirkungen die Soforthilfe habe, sei noch nicht klar, erklärte sie. "Zwar gibt es Hinweise auf Erfolge, doch liegen nicht genug belastbare Daten vor, um zu beurteilen, wie viele Arbeitsplätze tatsächlich gerettet wurden." Bislang wurden fast 92 Milliarden Euro an Darlehen ausgezahlt, mehr als die Hälfte davon an Italien und Spanien. Nach Schätzungen des Rechnungshofs erreichten die Hilfen im Jahr 2020 rund 31,5 Millionen Menschen und 2,5 Millionen Unternehmen.

16.38 Uhr: WHO hofft auf Ende der Corona-Pandemie im Jahr 2023

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist optimistisch, dass der globale Gesundheitsnotstand wegen der Corona-Pandemie im nächsten Jahr aufgehoben werden kann. Die Hoffnung sei, im nächsten Jahr zu sagen: "Dies ist keine Pandemie mehr", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Klar sei aber auch: "Das Virus wird bleiben." Die Welt habe aber die Werkzeuge wie Impfstoffe, Medikamente und Verhaltensregeln, um damit fertig zu werden.

Die WHO kann nicht eine Pandemie "für beendet" erklären. Der Begriff Pandemie kommt im Instrumentarium der WHO, den internationalen Gesundheitsregeln, gar nicht vor. Sie kann nur die darin beschriebene und Ende 2020 wegen Corona verhängte "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC) aufheben. Eine Aufhebung von Corona-Vorschriften etwa in Deutschland ist nicht daran gebunden, dass die WHO die Notlage aufhebt. Ein unabhängiger Expertenrat betrachtet die weltweite Lage regelmäßig und empfiehlt der WHO, ob eine Notlage aufgehoben oder beibehalten werden soll.

16.09 Uhr: Caritas fordert Aufhebung von Corona-Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen

Die Caritas fordert das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen in Altenheimen in Bayern. Die Altenheime müssten im dritten Jahr der Pandemie wieder mehr Eigenständigkeit bekommen, erklärten die oberbayerische Caritas-Vorständin Gabriele Stark-Angermeier und die Geschäftsleiterin der Caritas-Altenheime in München und Oberbayern Doris Schneider. Die Seniorinnen und Senioren wünschten sich "ein Stück Normalität wie bei jedem daheim".

Die strenge Verpflichtung für Besucherinnen und Besucher, immer einen tagesaktuellen Test vorzulegen, habe zu einem deutlichen Rückgang der Besuchszahlen geführt, bedauerte Schneider. Weil es immer weniger Teststationen gebe und die Bürgertests für drei Euro abgeschafft seien, verschärfe sich die Lage. Dass die Senioren viel weniger Besuch bekämen, sei "unmenschlich".Es gebe bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeeinrichtungen und der Wohnheime für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen kein Verständnis dafür, "dass nach wie vor die nahezu gleichen Maßnahmen umzusetzen sind wie in den Hochphasen der Corona-Pandemie", sagte Stark-Angermeier.

15.03 Uhr: Studie - Einsamkeit von Älteren wegen Corona massiv gestiegen

Die Einsamkeit von älteren Menschen in Deutschland hat einer Studie zufolge in der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Bei vielen über 85-Jährigen habe sie besonders lange angehalten, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken. Demnach stieg der Anteil der Menschen ohne ausreichende Sozialbeziehungen im ersten Jahr der Pandemie in allen Altersgruppen. Besonders stark waren allerdings die über 60-Jährigen betroffen, wie das Deutsche Zentrum für Altersfragen (DZA) ermittelte.

Demnach lag in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen der Anteil derer, die sich im Corona-Sommer 2020 einsam fühlten, mit 13,1 Prozent am höchsten. Vor der Pandemie hatte der Anteil unter ihnen bei neun Prozent und damit etwa so hoch wie in anderen Altersgruppen gelegen. Auffällig ist zudem, dass diese "Einsamkeitsquote" in allen Altersgruppen nach dem Sommer 2020 fast auf Vor-Corona-Niveau zurückging, aber nicht bei den über 85-Jährigen. Dort ist die Quote den Angaben zufolge deutlich gestiegen: Noch 2014 lag sie bei 3,5 Prozent; von 7,8 Prozent im Sommer 2020 stieg sie auf mehr als 12,4 Prozent Anfang vorigen Jahres.

14.57 Uhr: Große Silvester-Party in Rio kehrt ohne Einschränkungen zurück

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro veranstaltet erstmals seit der Corona-Pandemie die berühmte Silvesterparty am Strand von Copacabana wieder ohne Einschränkungen. Dies kündigte Rios Bürgermeister Eduardo Paes bei einer Pressekonferenz an.

Die Silvesterparty in Rio ist eine der bekanntesten der Welt und zieht jedes Jahr Millionen Touristen in die "wunderbare Stadt" am Meer. Das Feuerwerk wird von Flößen in der Atlantikbucht abgefeuert, am Stadtstrand Copacabana treten auf mehreren Bühnen Musiker, Bands und DJs auf. Die Party fand im Jahr 2020 nicht statt; die Stadtstrände wurden abgeriegelt. Auch im vergangenen Jahr wurde die offizielle Feier abgesagt. Es gab aber das Feuerwerk und private Feste am Strand.

14.25 Uhr: Großrazzia wegen Coronahilfe-Betrug und Auto-Hehlerei

Bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Autohehler und Coronahilfe-Betrüger sind mehr als 300 Polizisten und 10 Steuerfahnder in fünf Bundesländern ausgerückt. Schwerpunkt war Nordrhein-Westfalen mit 20 Städten, in denen durchsucht wurde. "Große Fische sind uns ins Netz gegangen", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU): "Die anderen Fische werden wir auch noch bekommen."

Neben NRW habe es Maßnahmen in Hessen, Berlin, Hamburg und Niedersachsen gegeben. Zwei Hauptbeschuldigte in einem der Ermittlungskomplexe seien polizeibekannte Clan-Angehörige, sagte Reul. Nach dpa-Informationen sind sie dem Al-Zein-Clan zuzurechnen. Beim Corona-Betrug geht es um Geldwäsche mit Steuergeldern: Es seien Scheinfirmen gegründet worden, um mit ihnen Corona-Hilfen zu ergaunern, sagte Reul.

11.43 Uhr: Maßnahme aus Corona-Zeiten - Regierung verlängert gelockerte Vorgaben für Kurzarbeitergeld bis Mitte 2023

Die Bundesregierung hat die vereinfachten Zugangsregeln zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni 2023 verlängert. Der "schreckliche Angriffskrieg" Russlands gegen die Ukraine habe eine unsichere wirtschaftliche Situation geschaffen, erklärte Bundesarbeitsminister Huberts Heil (SPD) in Berlin. "Kurzarbeit bleibt weiter eine stabile Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal." Auch Leiharbeiternehmerinnen und -arbeitnehmer profitierten von der Verlängerung, betonte der Minister.

Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld war in der Corona-Pandemie beschlossen und mehrmals verlängert worden. Der Bundesrat hatte im Oktober grünes Licht dafür gegeben, dass die Bundesregierung per Verordnung weitere Verlängerungen beschließen darf. Nun soll es bis Mitte des nächsten Jahres für die Beantragung weiterhin ausreichen, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind. Darüber hinaus sollen Beschäftigte nach wie vor keine Minusstunden aufbauen müssen, bevor sie Kurzarbeitergeld beziehen dürfen.

10.45 Uhr: Touristikkonzern TUI findet aus Corona-Krise zurück in die Gewinnzone

Der Touristikkonzern TUI scheint nach schweren Jahren und Milliardenverlusten vor allem wegen der Corona-Pandemie zurück auf dem Weg in die Gewinnzone zu sein. Im Geschäftsjahr 2022 vervierfachte das Unternehmen im Jahresvergleich seinen Umsatz auf 16,55 Milliarden Euro und reduzierte den Verlust auf 277 Millionen Euro, wie TUI am Mittwoch mitteilte. Im Geschäftsjahr 2021 hatten unter dem Strich noch rund 2,5 Milliarden Euro Verlust gestanden.

Besonders im vierten Quartal des vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahres reichte das Geschäft demnach wieder an das Vorkrisenniveau heran. Von Juli bis September zählten die TUI-Angebote wie Resorts, Hotels und Kreuzfahrten 7,6 Millionen Gäste - mit 93 Prozent annähernd so viel wie im vierten Quartal 2019.

09.44 Uhr: Corona drückte Angebote der Jugendhilfe auf historisches Tief

Corona hat 2021 einen massiven Einbruch bei den Angeboten der Jugendhilfe ausgelöst. "Nicht nur im Schul- und Kita-Betrieb, auch bei den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten hat die Pandemie im Alltag von jungen Menschen tiefe Spuren hinterlassen", heißt es in einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes. Im zweiten Corona-Jahr nahmen bundesweit rund 4,4 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an öffentlich geförderten Angeboten der Jugendarbeit teil. Das waren nur etwa halb so viele junge Menschen (minus 49 Prozent) wie vor der Pandemie 2019.

Damals lag die Teilnehmerzahl den Angaben nach noch bei rund 8,6 Millionen jungen Menschen.Gleichzeitig sank auch die Zahl der Angebote wie etwa Ferienfreizeiten, Gruppenstunden oder Sportveranstaltungen. Sie gingen um knapp ein Drittel (minus 32 Prozent) auf 106.700 zurück. Damit verzeichnet die 2015 eingeführte, in zweijährlichen Abständen veröffentlichte Statistik im zweiten Corona-Jahr einen historischen Tiefststand.

06.00 Uhr: Infektionszahlen in China steigen - Lage wird unübersichtlich

Eine Woche nach der Lockerung der strikten Corona-Politik in China schaffen es die Behörden des Landes nicht mehr, die Ausbreitung des Virus genau zu verfolgen. Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, erklärte die nationale Gesundheitsbehörde. "Viele asymptomatische Menschen machen keine PCR-Tests mehr, deshalb ist es unmöglich, die aktuelle Zahl von asymptomatisch Infizierten akkurat zu benennen."

Vize-Regierungschefin Sun Chunlan gab laut Medienberichten an, dass die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt Peking "rasant steigt". Angesichts dessen bevorraten sich viele Menschen mit Medikamenten, in Online-Netzwerken wird über ausverkaufte Arzneimittel und lange Schlangen vor Apotheken in der Hauptstadt berichtet. Viele Unternehmen, Geschäfte und Restaurants in Peking sind lahmgelegt, weil ein Großteil der Beschäftigten krank ist. Krankenhäuser müssen einen Ansturm von Covid-Patienten bewältigen, während sich auch das Gesundheitspersonal reihenweise ansteckt. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, die Krankheit möglichst zuhause auszukurieren und nicht in die Kliniken zu strömen.

05.00 Uhr: RKI registriert 48.327 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 231,2

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus um weitere 48.327 Fälle gestiegen. Das sind 2996 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 45.331 verzeichnet wurden. Die Gesamtzahl liegt damit bei über 36,8 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 231,2 von 228,1 am Vortag. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Das RKI meldet außerdem 187 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl steigt damit auf 159.364.