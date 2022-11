Corona-Ticker: Virologe rechnet mit Infektions-Anstieg nach WM

06.10 Uhr: Virologe Streeck rechnet mit Anstieg von Infektionen während WM

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck rechnet mit einem Anstieg von Infektionen, wenn im Winter viele Menschen gemeinsam die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verfolgen. Zugleich plädiert der Mediziner dafür, Ruhe zu bewahren, sollte es zu anschwellenden Krankheitswellen kommen. Man werde damit umgehen können, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Grund für die zu erwartende Zunahme an Infektionen - nicht nur von Corona - sei, dass die Weltmeisterschaft anders als sonst in der kalten Jahreszeit stattfinde, erläuterte Streeck.

04.41 Uhr: Montags keine Corona-Zahlen

Der BR verzichtet montags auf die übliche, tägliche Fallzahlenberichterstattung am frühen Morgen. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans Robert Koch-Institut (RKI). Deshalb sind die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.