Corona-Ticker: Neuinfektionen in China steigen weiter an

16.29 Uhr: Vorstoß zu Masken-Aus im Nahverkehr - Schwesig für einheitliche Regel

Nach dem Vorstoß für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer angemahnt. "Weil wir kennen die Diskussion bei den Bürgern. Sie verstehen nicht, wenn in einem Land es so ist, in dem anderen Land so", sagte sie in Berlin. Daher sollten die Gesundheitsminister auf ihrer Konferenz sowohl die Frage der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr als auch die Frage der Quarantänepflicht gemeinsam beraten. Wichtig sei, dabei auch auf das Votum der Corona-Expertenkommission zu hören.

14.40 Uhr: Lauterbach gegen Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich gegen ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ausgesprochen. Die Maskenpflicht sei notwendig, sagte der SPD-Politiker dem Sender "Welt". Man müsse im Winter mit wieder steigenden Fallzahlen rechnen: "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht aussetzen würden und hätten dann zum Beispiel eine massive Welle, das ist nicht vermittelbar." Menschen müssten sicher zur Arbeit kommen können. Mit dem Flugverkehr - wo keine Maskenpflicht mehr gilt - könne man das nicht vergleichen. Nur ganz wenige Menschen kämen jeden Tag mit dem Flugzeug zur Arbeit, aber Millionen mit Bus oder Bahn.

Nach der Ankündigung Schleswig-Holsteins, die Maskenpflicht in Bus und Bahn möglicherweise nicht über das Jahresende hinaus zu verläDngern, ist eine Debatte über das Thema entbrannt. Die Bundesländer können in Eigenregie im Nahverkehr über eine Aufrechterhaltung oder ein Ende der Maskenpflicht entscheiden. Für Fernzüge und Fernbusse ist der Bund zuständig. Hier gilt nach aktueller Rechtslage FFP2-Maskenpflicht bis April nächsten Jahres.

Zum Artikel "Rufe nach Ende der Maskenpflicht in Bayerns Bussen und Bahnen"

13.55 Uhr: Moderna-Omikron-Booster schneidet schwächer gegen Variante BQ.1.1 ab

Der US-Biotechkonzern Moderna hat weitere klinische Studiendaten zu seinen Omikron-Auffrischungsimpfungen veröffentlicht. Die Daten aus der Phase-2/3-Studie mit über 500 Erwachsenen untermauerten, dass der BA.4/5-Booster zu signifikant höheren neutralisierenden Antikörpertitern gegen BA.4/BA.5 führe als eine Auffrischungsimpfung mit dem ursprünglichen Corona-Impfstoff Spikevax von Moderna. Sowohl der BA.4/5- als auch der BA.1-Booster des Unternehmens hätten zudem "robuste" neutralisierende Titer gegen die Sublinie BQ.1.1 erzeugt, teilt Moderna mit. Im Vergleich zu BA.4/5 sei die Antikörperreaktion jedoch um fast das Fünffache gesunken. Laut RKI wurde BQ.1.1 in den letzten Wochen zunehmend in Deutschland und anderen Ländern nachgewiesen, bisher werde mit der Verbreitung der Sublinie aber keine Erhöhung der Krankheitslast beobachtet.

13.12 Uhr: Mehrere chinesische Städte streichen Corona-Routinetests

Nach der leichten Lockerung einiger der strikten Corona-Maßnahmen in China streichen mehrere Städte die routinemäßigen Tests der Bevölkerung. So wollen etwa Yanji im Nordosten des Landes und die Provinzhauptstadt Hefei mit rund acht Millionen Einwohnern im Südosten die Test einstellen, wie aus offiziellen Mitteilungen hervorgeht.

Gleichzeitig wurde am Montag in zahlreichen Großstädten, darunter auch in Peking, eine Rekordzahl von Infektionen verzeichnet. In der Hauptstadt sind in einigen Gebieten tägliche Tests vorgeschrieben. In der nördlichen Stadt Shijiazhuang äußerten sich Familien besorgt darüber, dass ihre Kinder in der Schule dem Virus ausgesetzt sein könnten, und gaben Entschuldigungen wie Zahn- oder Ohrenschmerzen für deren Abwesenheit an. Beim chinesischen Twitter-Rivalen Weibo gehörte dies zu den dominierenden Themen.

12.12 Uhr: Geldstrafe nach heftiger Beleidigung von Söder und Herrmann wegen Corona-Politik

Nach einer Schimpftirade mit üblen Beleidigungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und des Innenministers Joachim Herrmann ist ein Augsburger zu einer Geldstrafe über 16.500 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Augsburg rechnete in die Strafe auch eine frühere Verurteilung wegen Bedrohung und Beleidigung ein. Die Strafe fiel deswegen mit 300 Tagessätzen zu 55 Euro relativ hoch aus.

Der 34-Jährige hatte die Beleidigungen der Regierungsmitglieder in vollem Umfang sofort zugegeben und sich entschuldigt. "Das geht nicht", sagte er vor Gericht. Er begründete seine verbalen Ausfälle mit seiner Impulsivität und damit, dass er seinen Unmut zum Ausdruck bringen wollte.

Er hatte im vergangenen Dezember aus Ärger über die Corona-Politik eine E-Mail direkt an eine Service-Mailadresse der Landesregierung geschickt und dabei namentlich die beiden CSU-Politiker verunglimpft. Beide seien "Berufsverbrecher", die ins Gefängnis sollten.

11.36 Uhr: Biontech übernimmt weitere Produktionsstätte von Novartis

Biontech übernimmt eine Produktionsanlage des Schweizer Pharmakonzerns Novartis in Singapur und will dort eine erste mRNA-Produktionsstätte errichten. Mit der Anlage werde die Produktionskapazität weiter ausgebaut und die wachsende Pipeline für Impfstoffe und Arzneien auf Basis von Boten-RNA (mRNA) im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt, teilte das Mainzer Biotechunternehmen mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Die Anlage soll eine jährliche Produktionskapazität von bis zu mehreren hundert Millionen Dosen mRNA-basierter Impfstoffe erreichen, bis 2024 sollen dort mehr als 100 Arbeitsplätze geschaffen werden. Biontech hatte bereits angekündigt, in Singapur seinen regionalen Hauptsitz für Südostasien zu planen. Von Novartis hatte das Unternehmen schon eine Produktionsstätte im hessischen Marburg übernommen, wo Biontech seit Anfang 2021 seinen Corona-Impfstoff herstellt.

03.22 Uhr: Neuinfektionen in China steigen weiter

In China steigen die Corona-Zahlen weiter. Die Nationale Gesundheitskommission registrierte 16.203 neue Fälle nach 14.878 Ansteckungen am Vortag. 1.794 Fälle seien symptomatisch und 14.409 Fälle seien asymptomatische Infektionen, die in China separat gezählt werden. Wie am Vortag wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, womit die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus bei 5.226 verharrt. Das wichtige Produktionszentrum Zhengzhou verzeichnet von den Neuinfektionen 224 neue symptomatische, lokal übertragene Ansteckungen und 2.757 asymptomatische Fälle. Obwohl die Corona-Zahlen in China im internationalen Vergleich eher niedrig ausfallen, belastet die rigide Null-Covid-Politik der Regierung die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

00.21 Uhr: Streit über Vorstoß zum Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist in der Bundespolitik auf ein geteiltes Echo gestoßen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, sagte der "Welt": "Wir plädieren für eine Maskenempfehlung statt einer Maskenpflicht. Denn Bürgerinnen und Bürger können sich selbst schützen und eigenverantwortlich entscheiden."

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Janosch Dahmen, lehnte eine Lockerung dagegen ebenso ab wie die von vier Bundesländern angekündigte Aufhebung der Isolationspflicht für Infizierte. Die "konsequente Unterbrechung von Corona-Infektionsketten und die Reduzierung von Ansteckungsrisiken" sei vor dem Hintergrund stark ansteigender Atemwegserkrankungen überaus wichtig. So sieht das auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): "Auch wenn wir uns alle etwas anderes wünschen, ist die Pandemie nicht vorbei. (...) Vor diesem Hintergrund werden wir in Niedersachsen vorsichtig bleiben."

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht über das Jahresende hinaus verlängern. Er appellierte an die Eigenverantwortung: "Mit Symptomen bleibt man zu Hause". Er hoffe, dass sich weitere Länder diesem Kurs anschließen, der verantwortungsvoll sei. Über die Maskenpflicht im Nahverkehr können gemäß Infektionsschutzgesetz die Länder entscheiden. Für Fernzüge gilt eine bundesweite Maskenpflicht.