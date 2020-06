Corona: Die Ereignisse vom 22. Juni und 23. Juni

19.43 Uhr: US-Viren-Experte Fauci rechnet mit Impfstoff zum Jahreswechsel

US-Chef-Immunologe Anthony Fauci rechnet bis zum Jahresende 2020 oder Anfang 2021 mit einem fertigen Covid-19-Impfstoff. Es sei eine Frage des "Wann" und nicht des "Ob", sagte Fauci am Dienstag im Gespräch mit Kongressabgeordneten. Die Studien zu einem Impfstoff-Kandidaten sollten im Juli in eine fortgeschrittene Phase eintreten. Angesichts der konzentrierten Bemühungen sei man "vorsichtig optimistisch".

In den USA sind mehr als 27 Millionen Menschen auf das neue Coronavirus getestet worden, etwa 2,3 Millionen davon waren positiv. Die US-amerikanische Johns-Hopkins-Universität in Baltimore gibt die Zahl der Corona-Toten in den USA mittlerweile mit über 120.000 an.

19.26 Uhr: Boris Johnson kündigt an: Britische Pubs öffnen wieder am 4. Juli

Britische Abgeordnete haben mit Jubel auf die Ankündigung von Premierminister Boris Johnson reagiert, nach monatelangem Corona-Lockdown die Öffnung von Pubs in England wieder zu erlauben. Der "nationale Winterschlaf" gehe zu Ende, ab dem 4. Juli dürften Pubs, Restaurants und Hotels wieder öffnen, sagte Johnson heute im Parlament in London. Der britische Bier- und Pub-Verband begrüßte die Lockerungen als "ersten Schritt auf einem langen Weg zur Erholung" von der Wirtschaftskrise. Der Kontakt zwischen Gästen und Mitarbeitern in Pubs müsse nach der Wiederöffnung auf ein "Minimum" begrenzt sein, betonte Johnson. Stammgäste müssten überdies ihre Kontaktdaten hinterlassen. Zudem dürfe nur noch am Tisch bestellt werden und nicht, wie in England üblich, an der Bar. Johnson räumte ein, dass die Ende März verhängten Einschränkungen seiner Regierung "außergewöhnlich" seien. Es sei das "unveräußerliche Recht" der Briten, in Pubs zu gehen. Der Premierminister kündigte auch die Reduzierung des Abstandsgebots von zwei Metern auf einen Meter an.

18.50 Uhr: Virologe Drosten warnt vor zweiter Corona-Welle

Der Virologe Christian Drosten befürchtet nach Corona-Ausbrüchen unter anderem in Nordrhein-Westfalen eine unbemerkte Ausbreitung des Coronavirus in die Bevölkerung. Die Verbreitung über die Gegend hinaus zu verhindern, sei jetzt das Entscheidende, sagte der Charité-Wissenschaftler am Dienstag im NDR-Podcast. Generell gebe es aktuell in mehreren Orten, darunter auch in Berlin, eindeutige Anzeichen, dass Sars-CoV-2 wieder komme. Es sei große Vorsicht nötig, damit sich keine zweite Welle entwickle. "Ich bin nicht optimistisch, dass wir in einem Monat noch so eine friedliche Situation haben wie jetzt, was die Epidemietätigkeit angeht", sagte Drosten. «In zwei Monaten, denke ich, werden wir ein Problem haben, wenn wir nicht jetzt wieder alle Alarmsensoren anschalten." Die Bevölkerung müsse einsehen, dass die Gesundheitsbehörden Unterstützung und Konsens bräuchten.

18.06 Uhr: Bundestagsausschüsse stimmen Konjunkturpaket zu

Der Finanz- und der Rechtsausschuss des Bundestags haben den Weg frei gemacht für die ersten zentralen Teile des Corona-Konjunkturpakets. Im federführenden Finanzausschuss stimmten nach Angaben der Bundestags-Pressestelle die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen am Dienstag für die Vorlage. AfD und FDP stimmten dagegen, Linke und Grüne enthielten sich. Das Plenum des Bundestags soll am Montag in einer Sondersitzung über die ersten Teile des Konjunkturpakets abstimmen. Noch am selben Tag ist dazu außerdem eine Abstimmung des Bundesrats geplant, der ebenfalls eine Sondersitzung angesetzt hat. Hintergrund der Eile ist, dass zum 1. Juli die Mehrwertsteuer gesenkt werden soll. Der volle Satz soll für ein halbes Jahr von 19 auf 16 und der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent reduziert werden. Zu den von den Ausschüssen abgesegneten Teilen des Konjunkturpakets gehören unter anderem auch der Kinderbonus von 300 Euro und weitere Unterstützung für Unternehmen.

17.15 Uhr: Corona-Ausbruch in Schlachthof im niedersächsischen Wildeshausen

Auch bei einem Schlachthof im niedersächsischen Wildeshausen gibt einen Corona-Ausbruch. Ein Test von 50 Personen habe bei 23 ein positives Ergebnis gezeigt, teilt der Landkreis Oldenburg mit. "Dies ist ein erschreckendes Ergebnis. Wir werden nun entschlossen und zielgerichtet mit dem Unternehmen Maßnahmen durchführen, um die Verbreitung des Virus möglichst einzudämmen und die Ursachen entsprechend aufarbeiten", kündigte der örtliche Landrat an. Am Mittwoch sollen die Corona-Tests aller 1.100 Beschäftigten an dem Standort der PHW-Unternehmensgruppe fortgesetzt werden. Die PHW-Gruppe gehört zu den großen Fleischkonzernen und vertreibt Geflügelprodukte unter dem Markennamen Wiesenhof.

16.00 Uhr: Corona bei Tönnies: Lockdown auch für Nachbarkreis Warendorf

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies verhängen die Behörden einen Lockdown auch für den Nachbarkreis Warendorf. Genau wie im Kreis Gütersloh gebe es Kontaktbeschränkungen, Sport in geschlossenen Räumen und zahlreiche Kulturveranstaltungen würden verboten, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Ab Donnerstag würden zudem Schulen und Kitas im Kreisgebiet geschlossen.15.41 Uhr: Gericht: Brasiliens Präsident Bolsonaro muss Maske tragen

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro muss nach einem Gerichtsbeschluss ab sofort in der Öffentlichkeit eine Mund- und Nasenmaske tragen. Sollte sich Bolsonaro nicht daran halten, müsse er pro Tag eine Strafe von umgerechnet rund 340 Euro zahlen, ordnet Bundesrichter Renato Borelli an. Der weit rechts stehende Bolsonaro hatte die Gefahr des Virus lange geleugnet und von einer "kleinen Grippe" gesprochen. Bolsonaro hatte ohne Schutzmaske an Veranstaltungen in der Hauptstadt teilgenommen. In Brasilien sind inzwischen mehr als eine Million Infektionsfälle bekannt, die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA. Rund 50.000 Menschen sind infolge einer Infektion gestorben.

15.40 Uhr: Museum für Kommunikation Nürnberg sucht Corona-Dokumente

Die Museumsstiftung Post und Telekommunikation mit ihren Museen für Kommunikation in Berlin, Frankfurt und Nürnberg sucht Corona-Geschichten. "Erzählen Sie uns, wie Sie in Zeiten von Corona kommuniziert haben und schenken Sie uns Ihre Erinnerungen", heißt es in einem am Dienstag in Nürnberg veröffentlichten Aufruf an die Bevölkerung. Mindestabstände, Hygienemaßnahmen und Kontaktsperren hätten die Art, miteinander in Kontakt zu treten, tiefgreifend verändert. Gesucht würden Objekte, Geschichten oder Fotos: "Haben Sie Briefe, Postkarten oder Pakete an Freunde und Familie versandt, weil ein persönlicher Kontakt nicht möglich war?" Erinnerungen und Objektvorschläge können über ein Kontaktformular auf der Stiftungs-Webseite eingereicht werden.

14.17 Uhr: Tennisstar Novak Djokovic positiv auf Corona getestet

Tennisstar Novak Djokovic ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Weltranglisten-Erste am Dienstag mit. Betroffen sei auch seine Ehefrau Jelena, die Tests seiner beiden Kinder seien negativ, teilte Djokovic mit. Er werde sich nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und den Test in fünf Tagen wiederholen. Der 33 Jahre alte Serbe war für die Organisation seiner Adria-Tour zuletzt heftig kritisiert worden, weil bei den Veranstaltungen in Belgrad und Zadar keine Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten worden waren. Vor ihm waren bereits der Bulgare Grigor Dimitrow, der Kroate Borna Coric und der Serbe Viktor Troicki positiv getestet worden.

13.56 Uhr: Mehr als 10.000 Corona-Tests bei ersten Formel 1-Rennen

Rund um die ersten beiden Formel-1-Saisonrennen im österreichischen Spielberg im Juli sollen bis zu 12.000 Coronavirus-Tests durchgeführt werden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, sieht das Konzept vor, dass die Proben zweimal täglich in ein Analyselabor in Ebersberg östlich von München transportiert werden. Dort werde dann sieben Tage in der Woche 24 Stunden lang ausgewertet. Innerhalb von 16 bis 24 Stunden nach der Probenentnahme sollen die Resultate feststehen. Heute wurden bereits die ersten beiden Teststationen am Red-Bull-Ring eröffnet.

13.38 Uhr: Berlin hebt Kontaktbeschränkungen auf

In Berlin sind ab Samstag die Corona-Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Eine entsprechende Rechtsverordnung hat der Senat beschlossen. Bislang dürfen sich in der Hauptstadt höchstens fünf Menschen aus mehreren Haushalten oder ausschließlich Angehörige zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen. Außerdem dürfen sich der Verordnung zufolge ab Samstag wieder mehr Menschen in Geschäften aufhalten. Bislang mussten für jeden Kunden eines Geschäfts 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen, nun reichen zehn.

Auch in Sachsen-Anhalt sollen die Kontaktsperren weiter gelockert werden. Ab Anfang Juli solle nur noch die Empfehlung gelten, sich mit nicht mehr als zehn Menschen zu treffen und möglichst wenige wechselnde Kontakte zu haben, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Auf Bußgelder solle verzichtet werden.

Zuvor hatten bereits die Flächenländer Thüringen und Brandenburg die Kontaktbeschränkungen abgeschafft.

13.26 Uhr: Bayern verkündet Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seinem Amtskollegen Armin Laschet (CDU) mitgeteilt, dass er das Vorgehen der NRW-Landesregierung beim Lockdown im Kreis Gütersloh begrüße. Das erklärte der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU).

Die Staatsregierung zeigte sich aber irritiert darüber, dass keine Ausreisebeschränkungen erlassen wurden. Man habe deshalb beschlossen, dass Beherbergungsbetriebe im Freistaat Gäste aus Regionen mit Corona-Hotspots nicht aufnehmen dürfen. Maßgeblich sei dabei die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Diese dürfe nicht über die bekannte 50er-Marke gestiegen sein. Ausnahmen gälten nur für Personen, die einen negativen Corona-Test vorlegen können.

13.20 Uhr: EU-Sondergipfel zu Corona-Milliarden am 17. und 18. Juli

Die EU-Staats- und Regierungschefs halten am 17. und 18. Juli einen Sondergipfel ab, um einen Durchbruch in den Verhandlungen über den milliardenschweren Corona-Hilfsplan und den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU zu erzielen. Wie ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitteilte, sollen die Vertreter der Mitgliedstaaten dazu erstmals wieder persönlich nach Brüssel reisen.

Bei einem Video-Gipfel hatten die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag erstmals über das Corona-Hilfsprogramm beraten, für das die EU-Kommission ein Volumen von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen hat. Volumen, Finanzierung und die Art der Hilfen sind aber noch umstritten. Ähnliches gilt für den nächsten EU-Mehrjahreshaushalt für 2021 bis 2027, der rund 1,1 Billionen Euro schwer sein soll.

13.08 Uhr: Kultusminister streben Regelschulbetrieb nach Sommerferien an

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat bekräftigt, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder vollständig öffnen sollen. "Der Regelbetrieb ist kein Wunschdenken. Der Regelbetrieb ist das Ziel, dass wir haben", sagte sie in Berlin. Derzeit würden neue "Hygiene- und Schutzkonzepte" erarbeitet. Dabei werde etwa das Thema Lüften eine Rolle spielen. Außerdem gehe es um Vorschriften zum Tragen eines Mund-Nase-Schutz in bestimmten Fällen.

Hubig zufolge laufen zusätzlich aber auch Planungen für den Fall, dass ein Regelbetrieb nicht möglich sein sollte: Für einen rollierenden Betrieb mit abwechselndem Unterricht in der Schule und zu Hause, so wie momentan üblich, und auch für mögliche erneute Komplettschließungen von Schulen. "Für diese drei Szenarien planen wir und geben den Schulen entsprechend Leitlinien an die Hand."

12.40 Uhr: Antikörper-Studie des RKI startet in Bad Feilnbach

Das Robert Koch-Institut hat in der oberbayerischen Gemeinde Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) eine Antikörper-Studie zum Coronavirus gestartet. Das RKI will bundesweit in vier stark betroffenen Gemeinden rund 8.000 Menschen auf das Virus testen, pro Ort rund 2.000. Bad Feilnbach ist die zweite Kommune nach Kupferzell (Hohenlohekreis) in Baden-Württemberg, wo die Tests am 19. Mai begonnen hatten. Die Ergebnisse für Kupferzell sollen voraussichtlich Anfang Juli vorliegen.

Die ersten in Bad Feilnbach zufällig ausgewählten Testpersonen sind für heute aufgerufen, zu den Test-Bussen des RKI zu kommen. Sie sollen auf mögliche Antikörper untersucht werden, um erkennen zu können, wie weit sich das Virus bereits in der Bevölkerung verbreitet hat. Studien zufolge deuten Antikörper auf eine Immunität hin. Wie stark und wie lange diese schützen könnte, ist offen.

12.32 Uhr: Sanofi erwartet Impfstoff-Zulassung im ersten Halbjahr 2021

Der französische Pharmakonzern Sanofi kommt bei seinem Covid-19-Impfstoffprojekt mit GlaxoSmithKline schneller voran als erwartet. Die Zulassung des gemeinsam mit Glaxo entwickelten Corona-Impfstoffes könnte bereits im ersten Halbjahr 2021 erteilt werden statt wie zunächst avisiert in der zweiten Jahreshälfte, teilte Sanofi mit. Das sei den Gesprächen mit den zuständigen Behörden zu entnehmen.

Die Erfolgswahrscheinlichkeit für Sanofi sei "höher als für alle anderen", sagte Konzernchef Paul Hudson. Zudem könne man eine Lieferung in großen Mengen garantieren. Hudson geht davon aus, jährlich bis zu eine Milliarde Dosen seines Impfstoffes aus der Zusammenarbeit mit Glaxo herstellen zu können.12.15 Uhr: Wirtschaftsweise erwarten BIP-Einbruch um 6,5 Prozent

Der Absturz der deutschen Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 dürfte heftiger ausfallen als von den "Wirtschaftsweisen" noch Ende März erwartet. Die Berater der Bundesregierung rechnen nun damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 6,5 Prozent schrumpfen wird.

"Die Corona-Pandemie wird voraussichtlich den stärksten Einbruch der deutschen Wirtschaft seit Bestehen der Bundesrepublik verursachen. Wir erwarten, dass jedoch ab dem Sommer eine Erholung einsetzt", erklärte der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Lars P. Feld. Wie andere Experten gehen aber auch die "Wirtschaftsweisen" davon aus, dass Europas größte Volkswirtschaft bereits im nächsten Jahr wieder wachsen wird. Für 2021 prognostiziert der Sachverständigenrat 4,9 Prozent Wachstum.

12.02 Uhr: Usedom schickt Urlauber aus Gütersloh nach Hause

Auf der Urlaubsinsel Usedom sind am Montag 14 Menschen aus Corona-Risiko-Gebieten aufgefordert worden, vorzeitig abzureisen. Sie müssen sich unverzüglich bei ihrem heimischen Gesundheitsamt melden, sagte Achim Froitzheim, Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, jetzt der Deutschen Presse-Agentur.

Am Montag wurde demnach ein Ehepaar aus Gütersloh aufgefordert, die Insel vorzeitig zu verlassen. Im Kreis Gütersloh hatte es einen massiven Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik gegeben. Ob die zurückgeschickten Urlauber alle aus Gütersloh kommen, sagte der Sprecher nicht. Er verwies auf die Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der zufolge Personen nicht einreisen oder bleiben dürfen, wenn sie aus einem Landkreis kommen, in dem in den vergangenen sieben Tagen vor Einreise die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner höher als 50 ist.

11.40 Uhr: Razzia in Islamisten-Szene wegen Verdacht auf Corona-Subventionsbetrug

Wegen mutmaßlichen Betrugs bei der staatlichen Corona-Soforthilfe in der islamistischen Szene haben Berliner Ermittler mehrere Orte durchsucht. Der Verdacht wegen Subventionsbetrugs richte sich gegen zwei Männer aus der Szene, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Durchsucht wurden eine Moschee, eine Wohnanschrift sowie eine Wohn- und Geschäftsadresse. Festnahmen gab es zunächst nicht. 250 Beamte waren im Einsatz.

Im April hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, durch Subventionsbetrug bei Corona-Soforthilfen sei ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Bereits im Mai durchsuchten Ermittler wegen Corona-Betrugsverdachts in Berlin Wohnungen und Autos mutmaßlicher Salafisten, die laut damaligen Angaben betrügerisch Corona-Soforthilfen für Kleinbetriebe beantragt und teilweise auch erhalten haben sollen.

11.17 Uhr: RKI-Chef optimistisch in Bezug auf zweite Welle

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, ist nach eigenen Worten "sehr optimistisch", dass in Deutschland eine zweite Welle der Corona-Infektionen verhindert werden kann. Wieler begründete dies in Berlin damit, dass die Menschen in Deutschland die Abstands- und Hygieneregeln kennen und damit wissen, wie solch eine zweite Welle verhindert werden kann: "Das liegt echt in unserer Hand, in unserer Verantwortung."

Den jüngsten deutlichen Anstieg des sogenannten R-Werts begründete Wieler damit, dass vermutlich die jüngsten großen Corona-Ausbrüche in Zusammenhang mit religiösen Veranstaltungen und in Fleischfabriken den R-Wert "massiv beeinflussen". Endgültig stehe dies aber noch nicht fest, es werde noch geprüft.

Die Reproduktionszahl liegt laut Wieler aktuell beim sensitiven R-Wert bei 2,76 und beim stabilen R-Wert bei 1,83. Die beiden Werte unterscheiden sich darin, dass der eine über vier Tage und der andere über sieben Tage betrachtet wird. Wieler forderte die Bevölkerung auf, weiter achtsam zu sein: "Das Virus ist noch in unserem Land", sagte er. Die Menschen in Deutschland müssten sich daher auch für die nächsten Monaten auf ein Leben mit Einschränkungen einstellen.